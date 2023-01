Kulturális forgatag Veszprém belvárosában

A sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter többek között arról beszélt, hogy egy csaknem kétszázezer lakosú térség együtt vesz részt az események lebonyolításában, így az EKF-programnak regionális és területfejlesztési dimenziója is van. Elmondta, hogy szeretnék megmutatni a kultúra gazdasági erejét, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat. Ez pedig egy régiónak nemcsak sajátos profilt ad, hanem a gazdasági növekedést is segítheti – tette hozzá. A miniszter elmondta, hogy a programsorozat célja az európai kulturális örökség, valamint

saját színeink, erősségünk

felmutatása. Kiemelte, hogy szimbolikus jelentősége van számunkra a Himnusz születése 200. évfordulójának és Madách Imre, valamint Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának.

Porga Gyula polgármester Fotó: Vasvári Tamás

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, hogy 2030-ra Veszprém Európa húsz legélhetőbb városának egyike kíván lenni. Ezt a célt is szem előtt tartják a programok megvalósítása során. Tájékoztatása szerint 116 önkormányzat csatlakozott a programhoz négy éve; sikerként említette, hogy mindnyájukkal megmaradt az együttműködés. A polgármester szerint a program révén megvalósuló infrastrukturális beruházások is fontosak a városnak, ezek megvalósítása során elsődleges szempont volt a fenntarthatóság. Példaként említette, hogy az egykori gyermekkórház új funkcióval bővül, mozgásművészeti központot alakítanak ki benne, az egykori várbörtönben pedig kiállítás várja az érdeklődőket.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója Fotó: Vasvári Tamás

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója fontosnak tartja, hogy a történelmi belvárost pezsgő élettel töltsék meg a mindennapokban. Mint mondta, céljuk a helyi alkotóközösségek megerősítése és a kistelepülések lakói számára egész éven át tartó programsorozat szervezése volt. Markovits Alíz elmondta, hogy az EKF-program összköltségvetése 74 milliárd forint, amelyből 72 milliárd forintot a magyar kormány biztosított. A fennmaradó kétmilliárd forint a részt vevő önkormányzatok befizetéseiből, valamint az EU által odaítélt 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri-díjból áll.



A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa nemzetközi sajtótájékoztatóján a veszprémi Pannon Egyetem aulájában Fotó: Vasvári Tamás

A változatos, minden korosztályt megszólító produkciók reggel 10 órakor kezdődtek. A megnyitó helyszínei a veszprémi belváros egymást érő terei, utcái: a veszprémi vár Szentháromság tere, az Óváros tér, a Szabadság tér, a Brusznyai út, a Kossuth utca és a Szent Imre tér közvetlen környezetében helyezkednek el. A helytörténet kedvelői a Veszprémi Érsekség jóvoltából vársétákon is részt vehetnek a várnegyedben. A Szent Imre téren elhelyezett színpadon a népzene és a néptánc szerelmesei, míg a Hangvilla előtti téren a délután 2-től egészen vasárnap hajnalig bárzongoristák kápráztatják el a műfaj kedvelőit. A városháza előtti téren az ének kerül fókuszba: veszprémi és régiós énekkarok dalolnak a közönségnek és a közönséggel. A Papírkutyában egész nap a jazz, a blues és a soul fenegyerekei nyűgözik le a hallgatóságot, az Expresszóban pedig délelőtt 10 órától indul a PomPom Party, egy különleges, családi parti. Az EKF-iroda Kossuth utcai kirakatában a Little Moon produkció tehetséges zenészei zenélnek délután 2-től egészen éjjelig, a Veszprémi Petőfi Színházban pedig az operett, a színház és az irodalom kedvelői találhatják meg a számukra kedves előadást.

A zárt körű hivatalos megnyitó 17.00 órakor kezdődik, amelyet élő egyenes adásban az MTVA is közvetíti majd.

A közlemény szerint ma este 20 órától három helyszínen, az Óváros téren, a Kossuth utcán és a Várban kezdődik az a grandiózus produkció, mely fényes üstökösként bevilágítja majd Veszprém belvárosát. Fényfestés és mapping, zene, tánc, különleges koreográfiák, zenei és látványelemek szövik át Veszprém belvárosának utcáit, miközben megelevenedik a város történelme, a régió sokszínűsége, értékei és az Európa kulturális fővárosa program víziója.

Az este felejthetetlen vizuális élményt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt olyan közreműködők segítségével, mint Bozsik Yvette és társulata, a fénymunkáikról híres Kiégő Izzók csapata vagy ifj. Zsuráfszky Zoltán tánckoreográfus. A megnyitóünnepen a három veszprémi helyszín bármelyikét választhatjuk, az élmény nem marad el és nem maradunk le egy pillanatról sem: a vetítések elhozzák a többi helyszín eseményeit is. A látványos show után kilenc órától városszerte folytatódik az este: a lenyűgöző utcaszínházi dob show-val, a Spark!-kal a Kossuth utcában és a forgatag bármelyik pontján lehet majd találkozni; a Posta előtti téren pedig Neccparti kezdődik 21 órától. Este 10 órától az Óváros téren a méltán híres bécsi Kruder & Dorfmeister DJ-duó produkcióját az Európa kulturális fővárosa 2023 címet viselő másik két várost képviselő temesvári és elefszínai DJ-k műsora egészíti ki. A vendéglátó helyszínek az after party alatt is nyitva lesznek. Az ünneplés egész hétvégén át tart.

Borítókép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa nemzetközi sajtótájékoztatóján (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)