Elkezdődött a Mária főhadnagy olvasópróbája

Kiss-Balbinat Ádámmal – akivel már a Huszka gálában, valamint a Te rongyos élet című gálában is dolgoztunk – a Mária főhadnagy kapcsán sokat beszélgettünk arról, hogyan tudnánk megtalálni a kapcsolatot a mai kor és az adott kor között. A cigányzenészek mindenhol ott voltak a világban a nagy személyiségek mellett Napóleontól Edward királyon át, nagyon gazdagok voltak, de nem dolgoztak a földeken. Zenéltek, hangszereket készítettek, összegyűjtötték a különböző zenei kultúrákat, saját zenei hagyományukat vitték tovább, egyfajta misztikusság is övezte őket. A darabbeli Draskóczy Ádámnak is volt cigányprímása.