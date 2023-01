Hippik magyar játszótéren

A kétrészes, összességében két és fél órás előadás díszlete, mint kvázi Central Parkot, egy hamisítatlan magyar (budapesti) retró játszóteret idéz. Mérleghintával, földgömböt szimbolizáló mászókával, padokkal. Később egy hippivirágmintás lábas, öntöttvas fürdőkáddal kiegészítve.

Az egyébként kivá­lóan koreo­grafált (Krámer György) zenés-táncos jelenetek közben az amerikai csillagos-sávos lobogó mellett előkerül egy piros-fehér-zöld is, talán Bukowski részbeni magyarságára utalva.

Ezt nyilván kevésnek találta a rendező, mert a játszótéri szobabiciklizős jelenetben csoportosan skandálják a „Hass, alkoss, gyarapíts” himnikus verssorát. S, ha mindez kevés lenne, egyéb viccesnek szánt, a mai színjátszás elengedhetetlen kellékeiként megjelenő, lazán odavetett ( „náci”, „zsidó”, „meleg”) beszólások között belefért a Csillagok, csillagok című magyar népdal interpretációja, Puskás Öcsi emlegetése, vagy a „nyereg alatt puhított hús” szellemes(nek szánt) megjegyzése is. Mintha az István, a királyban felcsendülne a János bácsi a csatában, vagy jobb esetben a My Bonnie is Over the Ocean.



Ez volt tehát az a bizonyos bepillantás a hatvanas évek (a darabban konkrétan ’68) amerikai hippitársadalmának titkaiba, csak épp az nem érthető (igaz, szerencsére nem vitték túlzásba), hogy mit keres mindebben Kölcsey és a trikolór. De azért akadtak tényleg figyelemre méltó, szellemes és mélyenszántó gondolatok is az értelmetlen, gyilkos háborút jellemezve: „a fehérek harcba küldik a feketéket a sárgák ellen, hogy védjék a vörösbőrűektől elrabolt földjüket”.

E gondolatok, észrevételek, úgy tűnik, visszaigazolást nyertek azzal, hogy az egyébként telt házasnak indult produkció nézőszáma az előadás alatt folyamatosan fogyatkozott. Némelyek a lábukkal fejezték ki (nem)tetszésüket a büfében menedéket keresve, illetve végső megoldásként a ruhatárt megcélozva. Az ott maradtak sem törtek ki őrült ovációban, az udvarias, gyér taps nem tükrözte a nagyjából öt-hatezres induló létszámot.

A második rész kissé összeszedettebbnek tűnt: a cselekmény csúcspontjára, illetve a drámai végkifejletre kevesebb próza, több dal jutott, noha az értelmezés a tartalom ismerete nélkül ezúttal sem mondható könnyebbnek. A tetszésnyilvánítások intenzitása is némileg erősödött, a kitartó színházi kemény mag a fináléra a korábbi szerény tapsot a hangjával is igyekezett erősíteni. Tegyük a szívünkre a kezünket: kit ne érintene meg a mára már rockhimnusszá érett Let The Sun­shine In szisztematikusan felépített, katartikus dallama? Amit aztán minden jó, ha a vége jó alapon meg is ismételtek. E sorok írója tisztában van a ténnyel, hogy egy sokszereplős előadás temérdek munkával, lemondással, áldozattal jár. A népes előadói gárda egytől egyig kitett magáért. Ugyanez vonatkozik a nézők számára láthatatlan háttérmunkásokra is. Rajtuk nem múlott, tisztelet érte.

Két megjegyzés azonban engedtessék meg a végére: egy ötvenöt esztendővel korábban írt darabot nyilván illik, sőt, bizonyos mértékig szükséges is modernizálni. De nem biztos, hogy a jó ízlés rovására, a szabadosság jegyé­ben.

Még akkor sem, ha történetesen épp a hippitársadalom bemutatásáról van szó. És, ha már modernizálás, bizony Vándorfiék bátran nyúlhattak volna a dalok hangszereléséhez, miként tették ezt a Milos Forman-filmben. Azt is értem, hogy fontos kifejezni a magyarság nagyvilágban történő jelenlétét: ám nem feltétlenül feláldozva azt a hitelesség oltárán. Minthogy a fináléban felvillanó kék-sárga fényeknek sem sok közük van Vietnamhoz és a hippikhez.

A Hair musical témájában örök, tartalmában megrendítő darab. A Vándorfi-féle rendezés kisebb léptékű közegben, még inkább színházban, minden valószínűség szerint megállja a helyét. Ezzel szemben a gigantikus méretű, bár leválasztott nézőterű Papp László Budapest Sportarénába – a mű valamennyi területére értendő – ugyancsak gigantikus látványosság, monumentalitás szükséges. És nyilván nagyságrendekkel nagyobb költségvetés. Ez a produkció mind hangzásban, mind látványban elveszett. Kár érte.

Borítókép: Jelenetkép az előadásból (Fotó: Pannon Várszínház)