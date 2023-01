Pál Ferenc: Petőfinek hatalmas kultusza volt Portugáliában a XIX. század végén

– Petőfi költészetünknek világirodalmi mércével is jelentős képviselője, akinek a neve már a XIX. században túllépett határainkon, és műveit többen is lefordították – magyarázta Pál Ferenc, hozzáfűzve: Portugáliában a XIX. század végén hatalmas kultusza volt Petőfi Sándornak, amint erről a Balassi-kard portugál kitüntetettje, Ernesto Rodrigues költő és irodalmár is ír egy tanulmányában. Teófilo Braga, a jeles pozitivista szellemiségű irodalomtudós irodalomtörténetében pedig elismerőleg szólt Petőfi verseiről, és korának több portugál költője is fordított tőle.

A Petőfi-évfordulóra szerettük volna egy reprezentatív válogatást kiadni a költő verseiből, de értesültünk arról, hogy São Paulóban már készül egy Petőfi-verseskötet. Így döntöttünk Az apostol mellett, amely – bár ismert a világon – mégis kevés idegen nyelvű fordításban jelent meg. Azt gondolom, hogy ez a komor, megrázó elbeszélő költemény értő és érző olvasókra találhat a társadalmi változások várakozásában élő latin-amerikai földrészen. És természetesen páratlanul megmutatja költője kiválóságát és világirodalmi értékeit

– árulta el a professzor, majd szólt a Balassi Bálint-emlékkardot kiérdemlő brazil költőről, Nelson Ascherről, aki akárcsak az 1940-es évek elején Brazíliába érkezett Rónai Pál, nagyon sokat tett irodalmunk megismertetése érdekében. Elismert brazil kritikusként és költőként nem feledkezett meg óhazája – amelyet kivándorlók fiaként csak vissza-visszalátogatva ismerhetett meg – nyelvéről és irodalmáról. Több fordítása és fordításkötete is megjelent, és a Marco Aurélio Schetino de Lima tb. konzul által megindított Biblioteca Pannonica sorozatban, valamint a Petőfi Irodalmi Ügynökség által támogatott kötetekben is szerepelnek általa fordított versek.