Fesztiválsikerek a frankofón filmnapokon

Március 2. és 12. között a legújabb, díjnyertes filmeket láthatja a magyar közönség a 13. Frankofón Filmnapokon. Huszonhat kortárs frankofón, azaz francia, belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci és tunéziai filmet vetítenek a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmekből egy kisebb válogatást több vidéki városban is bemutatnak március 4. és április 4. között.

A filmekről szóló ajánlóban olvashatjuk, hogy március 2-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban a 75. cannes-i filmfesztivál nyitófilmje, az Oscar-díjas The Artist – A némafilmes rendezőjének legújabb alkotása, a Csapó! című vígjáték nyitja majd a 13. Frankofón Filmnapokat.

Michel Hazanavicius ellenállhatatlan alkotása egy viccelődésbe burkolt szerelmi vallomás a mozihoz. Tavaly Cannes-ban a kritikusok hetén a legjobb alakítás díjával és a legjobb játékfilmnek járó Arany Sín díjjal méltatták a Dalva című belga drámát, melyben a 12 éves Dalva úgy öltözködik, sminkel, viselkedik, mint egy felnőtt nő. Egy este aztán a családsegítők váratlanul elviszik apja otthonából. Szintén Cannes-ban debütált Louis Garrel rendezésében és főszereplésével az Ártatlan. Ebben az őrült és szeretnivaló vígjátékban Abel megtudja, hogy az anyja egy börtönviselt férfihoz készül hozzámenni, ezért bepánikol. A legjobb barátnőjével elkezdi követni a mostohaapa-jelöltet.

A 2022-es Berlinálen volt a világpremierje az Éjszakai átutazók című kifinomult alkotásnak Charlotte Gainsbourg-ral és Emmanuelle Béart-ral a főszerepben.

A két kamasz gyerekét egyedül nevelő Elisabeth egy éjszakai rádióműsornál kezd el dolgozni, ahol megismerkedik a kallódó Talulah-val, akinek szabad szelleme hamarosan erős hatást gyakorol rá és gyermekeire. Tavaly Velencében mutatták be A vád című francia drámát. Charlotte Gainsbourg mellett Matthieu Kassovitz is emlékezetes alakítást nyújt a filmben. A torontói nemzetközi filmfesztivál Kortárs alkotások szekciójában és a velencei nemzetközi filmfesztivál Horizontok szekciójában egyaránt nagy sikert aratott A bűn melegágya című francia thriller, melyben a tengerparti luxusvillába betoppan egy fiatal nő, hogy megismerje sosem látott, dúsgazdag apját. Ezzel egy titkolózással és gyanúsítgatással teli lavina indul el. A velencei nemzetközi filmfesztiválon a kritikusok hetének zárófilmje, a Királynők című marokkói dráma szerepel a kínálatban. A fordulatokban gazdag menekülős road movie csodálatos tájakon, az Atlasz-hegység vörös szikláitól virágba borult völgyeken át egészen az Atlanti-óceán partjáig száguld keresztül. Végül a tavaly Cannes -ban debütált, majd az idei Goya Filmfesztiválon 17 jelölést begyűjtött, Szörnyetegek című francia–spanyol thriller is gazdagítja az esemény kínálatát. Egy francia házaspár, Antoine és Olga már jó ideje egy kis spanyol faluban él. Az idejüket növénytermesztéssel és romos házak megóvásával töltik, békésen, ám viszonyuk a helyiekkel közel sem idilli. Olyannyira, hogy végül az életük is veszélybe kerül.

Borítókép: jelenet Louis Garrel az Ártatlan című filmjéből (Fotó: Ad Vitam Distribution)