Márciusban érkezik a The Best of Bond Symphonic show

A The Best of Bond Symphonic esten, amely a Budapesti Operettszínház és a Danubia Zenekar első közös koncertje lesz, a színház vezető szólistáit – Füredi Nikolettet, Janza Katát, Nádasi Veronikát, Polyák Lillát, Dolhai Attilát és Homonnay Zsoltot – láthatja a közönség, akik olyan népszerű dalokkal érkeznek a Papp László Budapest Sportarénába, mint a Golden Eye vagy a Skyfall. Utóbbiban közreműködik Cseh Dalma is.

A The Best of Bond Symphonic show-n Dolhai Attila és Janza Kata is fellép (Fotó: Art&Lens)

A James Bond-filmek főcímdalai igazi slágerré váltak, s az idő sem fog rajtuk. 1962. október 5-én csendült fel először a Dr. No főcímdala, az azóta eltelt hatvan évben pedig további 25 filmben indult bevetésre a 007-es ügynök. Az első zenei motívumok Monty Norman nevéhez fűződnek, és John Barry előadásában hallhatta őket a közönség, azóta pedig olyan világsztárok csatlakoztak a sorozathoz, mint Shirley Bassey, Tom Jones, Tina Turner vagy éppen Adele.

Már javában zajlanak a nagyszabású produkció próbái, Homonnay Zsolt koncepciójában a zenén túl jelentős szerephez jutnak a filmek is. A legmodernebb technika keveredik a filmes látványvilággal és a szimfonikus hangzással.

A James Bond-főcímdalok mögött, melyek tulajdonképpen hatvan év zenei ízlésének a csúcsdalai, és több mint fél évszázad lenyomatát képezik, a filmek helyszínei elevenednek meg, így egy igazi időutazásban lehet részük a nézőknek térben és időben egyaránt

– mesélt a készülő show-ról a rendező.

„Nekem James Bond a 20. század nagy lovagja” – mondta Dolhai Attila, aki szerint a 007-es népszerűsége annak is köszönhető, hogy egy olyan figura, akivel szívesen azonosul az ember: megmenti a bajbajutottakat, és közben élvezi az életet. „Hiszen mi is hőssé akarunk válni mindennap, és természetesen szívesen lazulunk luxuskörülmények között – elegánsan, lazán, ahogyan ő is teszi.”

Fergeteges show-nak ígérkezik a márciusi koncert (Fotó: Art&Lens)



„A Bond-filmekről valójában a gyerekkorom jut eszembe” – emlékezett vissza Polyák Lilla, aki felelevenítette azokat az éveket, amikor izgatottan várta egy-egy újabb rész érkezését. „Ezek voltak azok a filmek, amiket engedtek a szüleim nézni annak ellenére, hogy elvileg felnőtteknek szóltak” – mesélte, hozzátéve, hogy már akkor is magával ragadták őt az alkotások zenéi, így érdeklődéssel figyelte, hogy éppen melyik világsztár lesz a következő főcímdal előadója.