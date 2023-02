Művészettörténet másképp és mindenkinek

Az MKE oktatói a szakralitást fókuszba állítva, a vallás és a művészet évezredes anyagából kiemelkedő, izgalmas műalkotások elemzésein keresztül mutatják majd be a művészettörténet fejezeteit, a középkortól egészen kortárs alkotásokig. Fehér Ildikó művészettörténész, a kurzus egyik vezetője rávilágított: – A művészettörténet és a vallástörténet nem teljesen elválasztható fogalmak. Határterületeik mentén az európai kultúra legjelentősebb emlékei sorakoznak fel. A tanárok továbbá fontosnak tartják az egyházi korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyak kiemelését és bemutatását, amelyek a XXI. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak. A félév során fókuszba kerül a keresztény ikonográfia is. Hiszen a kurzus egyik célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek az európai művészetben – például oltárképeken és freskókon – leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik felismerésében: hogyan ábrázolják a legfontosabb bib­liai szereplőket.

A március 7-től egészen május 9-ig, csütörtökönként este fél héttől nyolcig tartó ArtMa előadás-sorozat a kortárs művészetre fókuszál, s arra, mi jellemzi a hagyományos és az új médiumokat. Az MKE ArtMa sorozat vezetője, Révész Emese művészettörténész kiemelte:

Rendkívüli élmény magukat az alkotókat meghallgatni arról, hogy ők milyen tendenciákat, műveket tartanak ma irányadónak a kortárs művészetben. Az előadásokban tükröződik a mester saját művészete, ars poe­ticája, amely egyúttal egy exkluzív összegzés is az MKE jelenkori irányáról. Amit az előadásokon hallunk és látunk, az nemcsak a jelen, hanem a jövő művészetéről is szól.



Ugyanis a kurzus különlegessége, hogy maguk az alkotók, az MKE mesterei mutatják be a kortárs művészet különféle műfajainak aktuális újdonságait. A tematikában szerepel többek között a kortárs test- és portréábrázolás, de David Hockney kapcsán a tájképfestészet mai tendenciái is.

– A XXI. században az egyetemek fontos küldetése, hogy szellemi kisugárzásuk a széles társadalomban is érezhető legyen, a felgyülemlett tudást meg kell osztanunk. A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek kiemelten fontosak a művészeti előadás-sorozatok, hiszen az intézmény egyik célja, hogy a képzőművészet széleskörű edukációs centruma legyen, művészeti kérdésekben egy olyan megkerülhetetlen tudásbázis, ahova bárki fordulhat – hangsúlyozta Erős István, az MKE rektora.

Az MKE sorozatain a műkedvelő nagyközönség közérthető, de egyetemi szintű előadásokat hallgathat a szakma nagyjaitól, amelyek sorozatonként hatvanezer forintba kerülnek.

Borítókép: Előadásrészlet (Fotó: Georges Poncet)