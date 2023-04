A magánáhítat könyvei a középkor végén

A kiállított hét kódex és egy nyomtatvány, valamint az ezeket kiegészítő, digitális eszközön hozzáférhető anyag segítségével bevezetik a látogatót a késő középkori imakönyvek színes világába. A kamarakiállítást a könyvtár egyik Corvina termének leválasztott részében rendezték be, amelyben hangulatát és méretét tekintve szinte magánkápolnában érezheti magát a belépő. A kiállítást Korondi Ágnes kurátor mutatta be. A megnyitón Erdő Péter bíboros köszöntőjében kiemelte: – A kereszténység nem más, mint kinyilatkoztatás, személyes vallási meggyőződés. A most megnyíló kiállítás személyes spirituális tapasztalást dokumentál – mondta Erdő Péter.

Kódexkiállítás Ferenc pápa tiszteletére Fotó: Havran Zoltán

Rózsa Dávid főigazgató köszöntőjében megfogalmazta, hogy ima közben úgy közeledünk Istenhez, hogy közben megtaláljuk önmagunkat, és megéljük a csendet. Végül Sarbak Gábor, az ELKH–OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetője, a kiállítás kurátora nyitotta meg a kiállítást. Beszédében hangsúlyozta, hogy a részleteikben idézett, a falakon és a kijelzőn is megszemlélhető imaszövegek ma is változatlanul időszerűek, a nyílt szívű olvasót most is meg tudják szólítani.

Az időszaki kiállítás 2023. május 6-ig ingyenesen látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében, keddtől szombatig 10 és 18 óra között.

Borítókép: Erdő Péter bíboros (Fotó: Havran Zoltán)