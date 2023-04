Család-, állat- és bolygóbarát filmfesztivál Gödöllőn

Sajtótájékoztatót tartottak ma, amelyen részt vett ifj. Vitray Tamás operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztője, a nemzetközi szekció zsűrielnöke és Széll Antal környezetvédelmi szakember, fotós, operatőr, a Kárpát-medencei szekció zsűrijének elnöke. A sajtótájékoztató moderátora Dudás Viktor filmszakértő volt. Az eseményen három rövid alkotást is levetítettek a fesztivál versenyprogramjából.

A víz világa a filmfesztivál fókusztémája. Fotó: Dan Dinu

Erős a mezőny

Ifj. Vitray Tamás elmondta, hogy 106 országból 1200 fölötti pályamunka érkezett, ezek közül az előzsűri 50 művet válogatott a versenyprogramba és a nyilvános vetítésekre. Mint mondta, a fesztivál fő célja, hogy elérjék a fiatalokat és mozgósítsák őket a természetvédelem ügyében. Széll Antal kiemelte az idei filmes mezőny magas színvonalát. Hangsúlyozta, hogy a nevezett filmek több aktuális környezetvédelmi problémára is kitérnek, de az alkotók egyik fő témája a vizek állapota. Mint a szervezők kiemelték, az idei filmes mezőny rendkívül erős. Láthatják a résztvevők a sokszorosan díjazott Matthieu Le Lay Fehér álom című filmjét, amely egy természetfotós mindennapjaiba ad betekintést, miközben a Yukon folyó körüli „fehér sivatag” élőlényeit örökíti meg. Látható majd a világsikert aratott Kaktusz Hotel, Yan Sochaczewski műve, amely egy állathotelként működő, Észak-Amerika délnyugati sivatagában élő, hatalmasra növő kaktuszfaj biodiverzitásban betöltött szerepét mutatja be. Christian Baumeister Vad Argentína című alkotása egy törékeny élőhely fenyegetettségére figyelmeztet, a fesztivál tavalyi díjazottja, Dan Dinu pedig szintén egy kiemelt vizes édenről tudósít Maros-ártér című munkájában. A folyószabályozások ártalmairól szól Szendőfi Balázs filmje: a Volt egyszer egy vadvízország a Körösök darabokra tört élővilágának maradékával ismerteti meg nézőit. Végh Attila Erdő titkai című munkáját az idei cannes-i filmfesztivál versenyprogramjába is beválogatták; a film magyarországi bemutatóját Gödöllőn tartják.

Mint kiemelték, a professzionális filmkészítők alkotásai mellett ismét szerepet kapnak az amatőrök is, akik a hagyományoknak megfelelően ezúttal is nagyszámú rövid, de legtöbbször a hivatásosokkal egyenértékű munkát küldtek a fesztivál Third Eye szekciójába. Az eseménnyel párhuzamosan rendezik meg a diákfotó-pályázatot, amelynek két kategóriájába április 30-ig még beküldhetők művek.

A filmfesztivál nem csak elgondolkodtató és természeti értékeket felvonultató mozgóképekkel várja látogatóit. Mint közleményükben írják, az idei fókusz, a már említett víz-hangok témáira építve izgalmas, jövőbelátó előadásokat, interakciókat, workshopokat is kínál, amelyek célja az edukáció és a szórakoztatás. E programok a kastély termeiben látogathatók.

A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány

A Kékbolygó Akadémia a vízhez kötődő szakmai előadások terepe. A Kék Bolygó Stúdió a természetfilmesek és fotósok munkájáról ad képet, gyerekeknek és felnőtteknek a greenbox technika használatáról, az animáció készítésről és a filmezés egyéb titkairól. A Kék Bolygó Laborba érkezők az elméleti tudásukat kísérleti gyakorlattal igazolhatják, például vízminőség vizsgálattal. A Kék Bolygó Akvárium vizes tárlói a folyók, tavak, tengerek világát idézik.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet segítségével két ökoszisztémát vizsgálhatnak meg az érdeklődök, az egyik az ember által érintett, a másik mindenféle emberi behatástól mentes. A Kék Bolygó Media és Információs Központban az érdeklődők interaktív kiállításon ismerkedhetnek meg a vizek élővilágával, az árvizek következményeivel, a vízszennyezés hatásaival. A fesztivál díszvendége Észak-Macedónia, amelynek kultúrája, lakóinak életszemlélete érdekes tanulságokat hordoz és számos elemében megfogadható példával szolgál a magyaroknak is.

Borítókép: A világsikert aratott Kaktusz Hotel (Fotó: Yan Sochaczewski)