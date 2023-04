Meghalt Az utolsó császár Oscar-díjas zeneszerzője + videó

Szakamoto Rjuicsi hetvenegy éves volt. Az Avex lemezkiadó szerint a daganatos megbetegedésben szenvedő zenész március 28-án halt meg, és szerettei szűk körében temették el.

Szakamotót 1978-ban, a Yellow Magic Orchestra tagjaként ismerhette meg a nagyközönség. Jelentős szerepe volt az elektropop felemelkedésében, és inspirálta az elektronikus zenei és hiphop-producerek új nemzedékét.

A billentyűsként, producerként és zeneszerzőként is tevékeny előadó

Oscar-díjat kapott Bernardo Bertolucci Az utolsó császár című 1987-es filmjének zenéjéért.

Nemzetközi kitüntetései között megtalálható a francia Művészeti és Irodalmi Érdemrend tiszti fokozata, amivel 2009-ben tüntette ki a francia kormány.

Szereplőként feltűnt az 1983-as Boldog Karácsonyt, Mr. Lawrence című háborús filmben is, aminek a zenéjét is ő szerezte – számolt be az MTI.