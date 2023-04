Százezer megtekintés tűnt el a pápalátogatás hivatalos daláról pár óra alatt

Egyik napról a másikra hirtelen százezer fővel esett vissza a pápalátogatás hivatalos dalának nézettsége a YouTube-on, Vizy Márton zeneszerző többek között a dal fogadtatásáról és a YouTube értesítés nélküli eljárásáról is beszélt a 777blog.hu-nak, ezt szemlézte a vasarnap.hu.

Ferenc pápa Fotó: Kurucz Árpád

Mint elmondta:

Rendkívül méltatlannak és önkényesnek érzem azt, hogy a legnagyobb videómegosztó oldal még egy figyelmeztető üzenetet sem küld, egy laza mozdulattal az egyik pillanatról a másikra úgy dönt, hogy 100 ezer nézőt lehúz. Ez teljesen érthetetlen, és nagyon remélem, hogy semmilyen ideológiai megfontolás nincsen mögötte, mert az még fájdalmasabban érintene bennünket. Nyilván nem gyanúsítani akarok, az ártatlanság vélelme a YouTube-ot is megilleti, de nagyon ijesztőnek tartom, hogy a virtuális világban ez is megtörténhet.

– mondta el Vizy Márton hozzáfűzve, hogy a YouTube algoritmusai igyekszenek kiszűrni a vásárolt nézőket használó videókat, azonban teljesen valószerűtlennek tűnik, hogy bárki a dal kedvelői közül mesterségesen próbálta volna növelni a nézettséget.

Hangsúlyozta:



Olyan magas számról beszélünk, amely teljesen példátlan: egyetlen éjszaka alatt százezer megtekintésről van szó. Ehhez ipari módszerekkel kellett volna csalnia valakinek, de ilyen egészen biztosan nem történt.



Vizy Márton elmondta azt is, hogy a hozzászólásokkal kapcsolatban is gondjaik akadtak, szerinte a nagy nézettség egyaránt tudható be a pozitív fogadtatásnak és a kritikus megosztásoknak is. Miként fogalmazott: