Nagy sikerrel zárult az idei Bartók-tavasz + videó

Áprilisban számos budapesti helyszínen élhették át a látogatók a fesztiválhangulatot a Bartók-tavasz programjain. Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az esemény kapcsán elmondta: – Büszkék vagyunk arra, hogy a Müpa által szervezett Bartók-tavasz – immár ismerős és sokak által várt programsorozatként – idén is széles közönséget tudott megmozgatni, a visszajelzések pedig arra ösztönöznek minket, hogy jövőre még magasabb színvonalon folytassuk a bartóki szellemiséget továbbörökítő munkát, és juttassuk el a közönséghez a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak produkcióit.

A Bartók-tavaszon láthatta a közönség a Holle anyó című előadást is. Fotó: Nagy Attila

A közönség az eseménysorozat ősbemutatói között élvezhette Eredics Benjamin tánczenéjét, Gyöngyösi Levente oratorikus művét, Nik Bärtsch darabjait, vagy épp Csengery Dániel Holle anyó című gyerekoperáját. A Bartók-tavasz magyarországi premierjeinek sorát gazdagította Sara Baras táncelőadása vagy Thierry Escaich zongoraversenye, míg Vashegyi György, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus koncertjén a jelenlévők Gottfried Heinrich Stölzel évszázadokig előadatlan passióját hallhatták.

A Bartók-tavasz külföldi és hazai művészek koprodukcióinak ad teret

A kifejezetten a fesztiválra megálmodott produkciók létrehozása mellett fontos missziónk, hogy olyan bemutatóknak is helyet biztosítsunk, amelyek hosszú távon is számot tarthatnak a közönség érdeklődésére. Csengery Dániel gyerekoperája a jövőben a Müpa repertoárját gazdagítja, Eredics Benjamin Végvárak, vitézek című alkotását pedig a Liszt-ünnep keretében tánccal kiegészülve mutatjuk majd be

– mondta el Szomolányi Janina, a Müpa fesztiváljainak operatív igazgatója.

A szervezők alapvető célkitűzése az is, hogy külföldi és hazai művészek koprodukcióinak adjon teret. Baráti Kristóf a Philharmonia Orchestra hangversenyének szólistájaként lépett színpadra, de e szellemben adott közös, Ligeti György munkássága előtt tisztelgő koncertet Eötvös Péter vezényletével a Klangforum Wien, Kelemen Barnabás, Fenyő László és Fejérvári Zoltán is.

A régió legjelentősebb világzenei szemléje, a Budapest Ritmo konferenciaprogramja és filmvetítései mellett ezúttal is számos műfajban és stílusban kínált kikapcsolódási lehetőséget négy napon át, a könnyűzene rajongóit pedig Damien Rice és az EELS fellépése kápráztatta el.

A fesztivál részeként megnyílt kiállítások közül a magyar képzőművészet két festőikonja, Gulácsy Lajos és Csontváry Kosztka Tivadar tárlatai még látogathatók.

Több programot, így a fesztivál első koncertjét adó Cseh Filharmonikus Zenekar és az ötvenéves jubileumát ünneplő Muzsikás együttes mellett a tradicionális zar zenét játszó Mazaher fellépését élő közvetítés formájában is élvezhették a fesztivál felületein a rajongók. Idén is megjelent a Bartók-tavasz magazinja, amelyet magyarul és angolul, print és online formában is olvashat a közönség. A fesztivál blogja a kulisszák mögé (is) elkalauzolja az érdeklődőket, a fesztiválhíradó adásai és az eseménysorozat egyéb backstage-tartalmakat kínáló videói pedig a Facebook mellett a YouTube-on is visszanézhetőek a következő fesztiválig.