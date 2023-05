Nyolcféle bérlettel és tematikus fesztiválokkal készül az új évadra a Concerto Budapest

Külföldi turnéval indul a 2023/2024-es évad

Nagy-britanniai turnéval kezdi a Concerto Budapest a 2023/24-es évadot a legjelentősebb művészeket és zenekarokat képviselő IMG Artists szervezésében.

Szeptember 12-től 17-ig Pierre-Laurent Aimard és Berecz Mihály zongoraszólójával hat helyszínen, három különböző programmal jelenik meg a zenekar az Egyesült Királyság legpatinásabb koncerttermeiben, Croydon, Guildford, London, Cheltenham, Edinburgh és Dublin városában.

Keller András kiemelkedő jelentőségűnek tartja a turnét, amelyen Bartók, Liszt, Rahmanyinov, Csajkovszkij, Beethoven és Mozart műveit szólaltatják meg.

A nagyszabású turnét követően októberben már Budapesten koncertezik a zenekar (Fotó: Mudra László)

Folytatódnak az évadban a Keller András által megálmodott tematikus fesztiválok is: október 7-én a Magyar kincsek ünnepe, november 5-én a Hallgatás napja. A egész napos kortárs zenei fesztivál, ugyanebben a hónapban 25–26-án a kétnapos Concerto Csellóünnep és március 3-án az immár hagyománnyá vált Mozart-map tanúsítja a Concerto Budapest értékteremtő misszióját.

Vendégségben a Concertónál: színpadon a nemzetközi és a hazai klasszikus zene krémje

A zenekarhoz érkező magyar és nemzetközi szólisták névsora idén is sztárokban gazdag. A nemzetközi hangszeres művészek élvonalbeli képviselői, Lucas Debargue, Nyikolaj Luganszkij, Isao Nakamura, Szergej Krilov, Christian Tetzlaff, Elizabeth Leonskaja, Augustin Hadelich, Kristine Balanas és Maxim Rysanov mellett a hazai klasszikus zenei élet krémje is képviselteti magát koncerteken: Várjon Dénes, Kokas Dóra, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Fejérvári Zoltán, Szűcs Máté, Berecz Mihály és Ránki Fülöp is közreműködik többek között a zenekar változatos műsorokban gazdag koncertjein.

Ezenfelül kiváló énekművészekkel működnek együtt: Aude Extrémo francia mezzoszoprán és Bernhard Berchtold osztrák tenor mellett hazánk énekes kiválóságai, Pasztircsák Polina, Schöck Atala, Brickner Szabolcs, Fekete Attila, Kovácsházi István és Sebestyén Miklós neve is feltűnik az évad programjában

De élvonalbeli vendégkarmesterekből sem lesz hiány a Concerto eseményein. Arvid Engegård norvég karmester vezetésével Brahms, Schumann és Sztravinszkij műveit hangzanak fel a Müpában, Takács-Nagy Gábor két koncerten Saint-Saёns, Schumann, Mahler, Glinka, Rahmanyinov és Csajkovszkij műveit vezényli majd. Mihail Pletnyov, a zenekar rezidens művésze három koncerten saját szerzeménye mellett Glazunov, Csajkovszkij, Prokofjev, Schumann és Franck műveit dirigálja a Zeneakadémián, majd zongoristaként is feltűnik a Müpában, ahol Baráti Kristóf vezényli Wagner, Schumann és Franck műveit.