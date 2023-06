Indiana Jones 5.: Méltó búcsú egy ikonikus karaktertől

Noha a negyedik Indiana Jones-film, a 2008-as A kristálykoponya királysága kissé furcsára sikeredett, és megítélése azóta is meglehetősen ellentmondásos, egyértelműen jelzett valamit: a franchise-ban van még egy epizódra való. Az ötödik rész elkészültére azonban – különféle okokból kifolyólag – tizenöt évet kellett várni.

Indiana Jones és a sors tárcsája. A kép forrása: Forum Hungary.

Az Indiana Jones és a sors tárcsája nyitó jelenete azonban cáfolja, hogy az 1981 és ’89 között készült, azóta kultikus státuszra szert tett első három rész forgatása óta évtizedek teltek el:

Harrison Ford csaknem pontosan ugyanúgy néz ki a prológusban, mint Az elveszett frigyláda fosztogatói, vagy Az utolsó kereszteslovag képsorain.

Persze, a készítők digitális eljárással fiatalították meg, és a számítógépes technológia ma már olyasmire is képes, amire akár tíz évvel ezelőtt sem, de hatás akkor is mellbevágó: a fiatal, „szoftveralapú” Indy zavarba ejtően élethű.

A nyitány 1944-ben játszódik, a Harmadik Birodalomban, vagyis az ötödik rész visszatért az első három tematikájához és dramaturgiai alapvetéséhez: a nyughatatlan régészprofesszor a nácik ellen küzd. A film elején Indy és segítője, Shaw professzor még Longinus lándzsáját szeretnék megszerezni a németektől, hogy aztán egy másik, váratlanul előkerülő tárgyra, az Arkhimédész tárcsájaként is emlegetett antiküthérai szerkezetre összpontosítsanak. És feltűnik egy náci tudós is, bizonyos Jürgen Voller, aki különös jelentőséget tulajdonít e géptorzónak.

Hajsza 1969 New York-jában. A kép forrása: Forum Hungary.

Kisvártatva már 1969 New Yorkjában járunk. A hetvenéves Indiana Jones professzor mogorva és megkeseredett: fiát (a negyedik részben színre lépő Muttot) elvesztette, felesége (az első részben megismert Marion) elhagyta, az egyetemen rendszeresen szembesül azzal, hogy a hallgatókat cseppet sem érdekli a régészet és a történelem.

Ekkor azonban betoppan hozzá Helena – a nyitó jelenetben megismert Shaw professzor lánya, nem mellesleg Indy keresztlánya –, hogy Arkhimédész tárcsája után érdeklődjön nála. És valamivel később ismét felbukkan Jürgen Voller, aki szintén az érdekel, hol a szerkezet.

Meggyőződése ugyanis, hogy nem pusztán csillagászati eszköz, ahogyan többen valószínűsítik, valójában egészen más célra készült.

A Mads Mikkelsen által megformált Jürgen Voller. A kép forrása: Forum Hungary.

Így a frissen nyugdíjba küldött Jones professzor azon kapja magát, hogy egy kontinenseken átívelő hajsza egyik résztvevője, amelynek tétje: melyikük találja meg előbb Arkimédész találmányának hiányzó részét, és melyikük hozhatja működésbe a rejtélyes gépezetet...

Az Indiana Jones és a sors tárcsája egyfelől tartja magát az első három rész által kikevert recepthez – múltfaggatás, rejtvényfejtés, izgalmas helyszínek, nácik –,

másfelől viszont újdonságokkal is szolgál: műfajpalettáján a sci-fi is szerepel, és a korábbiaknál hangsúlyosabb benne a drámai elem.

Indiana Jones még sosem volt ennyire fásult, megtört és sebzett, mint ebben a filmben, és egyetlen korábbi epizód sem vetette fel ennyire hangsúlyosan, hogy mit kezdjen magával egy öregember, aki nem csak érzelmileg távolodott el saját korától (mármint az űrkorszaktól), de szíve szerint a maga fizikai valójában is kiszakadna belőle.

A készítők végső soron azt boncolgatják, hogyan lehet méltóságteljesen megöregedni, és mik az emberhez méltó élet legszükségesebb, elengedhetetlen feltételei?

Harrison Ford utoljára öltötte magára Indiana Jones jelmezét. A kép forrása: Forum Hungary.

És bár mindezek mellett a gyengeségei is szembeötlőek – a cselekmény többé-kevésbé kiszámítható, a lezárás kissé elnagyolt (például nem derül ki belőle, hogy tulajdonképpen mi volt Arkhimédész célja a szerkezet megalkotásával, pontosan mit szeretett volna elérni vele?), a Mads Mikkelsen által megformált antagonista, Jürgen Voller pedig nem kellően izgalmas, s egyáltalán nem félelmetes karakter –, az Indiana Jones és a sors tárcsája

összességében működőképes és szerethető film, tisztelet- és szeretetteljes búcsú egy ikonikus karaktertől.

Az Indiana Jones és a sors tárcsája előzetese

Úgyhogy: köszönjük az évtizedeken átívelő kalandsorozatot, a hozzá kapcsolódó, kellemes emlékeket, és boldog, békés nyugdíjas éveket, professzor úr!

(Indiana Jones és a sors tárcsája/Indiana Jones and the Dial of Destiny. Szinkronizált amerikai kalandfilm. Játékidő: 154 perc. Rendezte James Mangold, 2023. Június 29-től a magyar mozikban. Forgalmazza a Forum Hungary.)