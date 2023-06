Minden idők második legjobb nu metal számától lesz hangos a veszprémi éjszaka

Néha a vezető lemezkiadók is hatalmasat tévednek: 1999-ben a Papa Roach készített egy demót, a Warner Bros munkatársait azonban nem győzték meg a felvételek, nem sokkal később azonban a DreamWorks Records fantáziát látott az anyagban és leszerződtette a bandát. Az első körben visszadobott lemezen szerepelt a Last Resort, amely túlzás nélkül a kétezres évek eleji nu metal-hullámának egyik legnagyobb slágere és máig az együttes legismertebb dala.

Papa Roach Fotó: Facebook

A Papa Roach sosem vált olyan arénákat egymagában is megtöltő szupersztárrá, mint az említett korszakban és stílusirányzatban a Linkin Park, a Limp Bizkit vagy a Korn, de a lassú víz partot mos stratégiát alkalmazva immáron több mint két évtizede katonásan gyártják a lemezeket és szinte megállás nélkül úton vannak. És a megbízható koncertzenekar mintaképei a kezdetek óta: függetlenül attól, hogy egy fesztiválon több tízezres tömeg előtt vagy egy néhány ezer fős klubteremben lépnek fel, mindig sportteljesítménynek számító energiával zakatolnak végig a dalokon, Jacoby Shaddix frontemberből pedig olyan lelkesedés árad minden egyes este, mintha életében először állna színpadon.

Mindez átragad a nézőkre is, a Youtube-on találni olyan videót, ahol egy tematikus metalzenei rendezvényen Slayer és más jóval harapósabb együttesek rajongói is belátják, bár a Papa Roach hangzásvilága nem áll közel hozzájuk, azért a fellépésüket semmi pénzért nem hagynák ki.

A Papa Roach hosszú távú sikere abban is rejlik, hogy folyamatosan próbálnak nyitni új közönségrétegek felé, soha sem derogál nekik jóval fiatalabb zenekarok turnéjába előzenekarként csatlakozni; idén például Angliában a Don Broco, Amerikában pedig a Falling In Reverse előtt léptek fel. És lehetetlen felsorolni, hogy Jacoby Shaddix hány más előadó számában vendégszerepelt, de igencsak széles a műfaji paletta: az elmúlt években énekelt a friss metalcore-sztár, a Ice Nine Kills lemezén, a nemrég nemzetközi hírnevet szerzett mongol metalzenekar, a The Hu legnagyobb slágerét is vele rögzítették, de a klasszikus szimfonikus metalegyütteshez, az Apocalypticához is csatlakozott egy szám erejéig.

És a Hollywood Undead 2020-es lemezén is közreműködött, utóbbi banda pedig a jelenlegi turnéjuk előzenekara. A szintén amerikai együttes 2008-ban alakult, a tengerentúlon eleinte a crunkcore műfajába sorolták őket, amely nagyjából a partizásra invitáló hip-hop találkozása a metallal és az elektronikus zenével, magyarul egy csapat nagyszájú srácról van szó, akik a szexista és keménykedő rapszövegeket súlyos hangzásvilággal spékelték meg. És bár a stílusokkal való játék azóta is jellemzi őket, sikerült egységes arculatot kialakítaniuk és ma már könnyűszerrel besorolhatóak a nu metal kategóriájába – és nem mellesleg hasonlóképpen népszerűek, mint a Papa Roach.

Hollywood Undead Fotó: Facebook

A két zenekar egyébként nem először turnézik együtt, 2020-ban is közösen léptek fel a Papp László Sportarénában, éppen azon az estén, amikor bejelentették, megtalálták hazánkban az első koronavírusos beteget. Bízunk benne, a veszprémi fellépést nem árnyékolják be ilyen hírek.

Borítókép: Papa Roach (Forrás: Facebook)