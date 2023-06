Veszprém jövőjét is megváltoztathatja az új helyszín

A Sziget Fesztiválon vagy a Budapest Parkban találkozhatunk olyan eklektikus koncertkínálattal, mint amily Veszprém új kulturális találkozópontját, a Gyárkert programsorozatát jellemzi. A város nemrég nyílt, mintegy 4500 fő befogadására alkalmas koncerthelyszínén az elektronikus zene olyan sztárjai váltják egymást, mint Róisín Murphy, Paul Kalkbrenner, Steve Aoiki, Lost Frequencies és a Kraftwerk, de fellép a punk keresztapja, Iggy Pop, a numetal két zászlóshajója, a Papa Roach és a Hollywood Undead és az indie-rock egyik legnépszerűbb bandája, a Franz Ferdinand, valamint a fiatal brit popsztár, Tom Odell is. És ugyanez a műfaji változatosság figyelhető meg a magyar előadók kapcsán is, mások mellett Majka, Azahriah, a Tankcsapda és a Kispál és a Lovasi, valamint Ákos is Veszprémbe látogat.

Alapvetően mi, mint VOLT Produkció, a Gyárkert üzemeltetésével foglalkozunk, és mindamellett, hogy évtizedes tapasztalatunk van rendezvény- és fesztiválszervezésben, és kapcsolatban vagyunk a legtöbb hazai zenekarral is, a Gyárkert programjának összeállításában a Magyarországon régóta működő, nagy tapasztalattal rendelkező promóterek javaslataira hagyatkoztunk, velük működtünk együtt, majd a programtervet pedig közvetlenül egyeztették a Veszprém - Balaton Európa kulturális fővárosa programsorozattal

– mondta el Fülöp Zoltán, a Gyárkertet üzemeltető VOLT Produkció egyik tulajdonosa azzal kapcsolatban, miként válogatták össze az előadókat.

Müller Mihály, a Veszprém - Balaton Európa kulturális fővárosának (VEB2023 EKF) sajtófőnöke hozzátette, a Gyárkert programsorozatának az a célja, hogy minél több veszprémi és idelátogató találjon minél több kedvenc koncertet. A döntések után így csatlakozott az idei szezon koncertkínálatához számtalan hazai és nemzetközi nagy sztár, vagy éppen rétegzenész, de fellépnek – elsősorban a kisszínpadon – a maguknak még helyet, hírnevet kereső csapatok is, valamint az is nagyon fontos, hogy a helyi bandáknak is koncertlehetőséget nyújtsanak.

És mint Fülöp Zoltán elmondja, az eddig lezajlott rendezvények a várakozásnak megfelelő érdeklődést vonzottak, rögtön a nyitóhétvégén telt házat vonzott a Vad Fruttik és a Stereo MC’s, de majd csaknem az összes jegy elkelt a Bagossy Brothers fellépésére is, és a Halott Pénzt is hatalmas érdeklődés övezte.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a nagyobb nyári fesztiválokat leszámítva szinte kizárólag Budapesten léptek fel nagyobb nemzetközi sztárok, de az eddigi jegyértékesítés alapján jól érzékelhetően Veszprémben is igény mutatkozik nagyszabású koncertekre.

Több külföldi előadó esetében már hetekkel vagy hónapokkal korábban látszik, hogy telt házas lesz a koncertjük, ilyen például Paul Kalkbrenner, vagy az egy estén színpadra lépő Papa Roach és a Hollywood Undead. De abban is biztos vagyok, hogy a kapunyitásig Iggy Pop és a Kraftwerk is megtölti majd a Gyárkertet. Nagyon jó nevek lépnek fel nálunk és a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa projektnek köszönhetően a jegyárak is kiemelkedően kedvezőek

– teszi hozzá Fülöp Zoltán, majd azt is elárulja, a legtöbb belépőt Veszprémben és vonzáskörzetében, valamint a Balaton környékén értékesítik, de felfedezte már magának a Gyárkertet a fővárosi közönség is. A korosztály is széles, a fiatalok és az idősebbek is szívesen jönnek ide szórakozni.

Bagossy Brothers Company a Gyárkertben Fotó: Gyárkert

A Gyárkert jelenleg a második legnagyobb vidéki koncerthelyszín a debreceni Főnix Arénát követően, utóbbiban a kétezres években olyan előadók léptek fel, mint az Iron Maiden vagy Lenny Kravitz, később azonban egyre ritkábban látogattak oda nagy nemzetközi sztárok. Felmerül tehát a kérdés, hogy Veszprémnek az idei Európa kulturális fővárosa programsorozatot követően is sikerül-e majd évről évre hasonló kínálattal előrukkolnia.

Ezzel kapcsolatban Müller Mihály még óvatosan fogalmaz:

a Gyárkert nemrég nyitott, előtte egy több évtizedes városi sebhely volt az egykori bútorgyári terület. Amikor nincs koncert, most is közparkként üzemel, hogy a város lakói belakhassák. Még alakul a jövője, de Veszprémnek biztosan fontos és ezért már most formálódnak a komoly rehabilitációs tervek.

