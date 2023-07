A társaság alapító vezetői 2018 óta dolgoznak együtt. Bánki Ákos elsősorban képzőművészként, Schneller János művészettörténészként tevékenykedik, és 2022 májusa óta a belvárosi Horánszky utcában van állandó galériájuk. Korábban, például az Andrássy úti lakásgalériában, ideiglenes vásárokon, tárlatokon ismertették meg a kortárs magyar művészekkel a közönséget. Ugyanakkor jól ismerik a hazai műtárgypiacot: Schneller János korábban a Pintér Galéria és Aukciósházban kezdett komolyabban foglalkozni kortárs művek rendezésével, aukciózással.

Hatvan alkotó munkáival találkozhat az érdeklődő a Resident Art Galériában. Fotó: Asszonyi Eszter

Mindketten törekednek rá, hogy fiatal és feltörekvő művészek szerepeljenek a galéria kiállításain, és bár van egy nagyjából állandó művészekből álló csoport, akikkel dolgoznak, igyekeznek minden alkalomra tíz-tizenöt új alkotó műveivel bővíteni a tárlatokat. Ez 2023-ban úgy valósult meg, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekciójának festőhallgatói közül ötöt kiválasztottak, akik még nem végzett alkotók, de tulajdonképpen itt lépnek be a művészeti piacra, alkotásaikat itt láthatjuk először. A Képzőművészeti Egyetemmel a művészeken keresztül van kapcsolatuk, figyelemmel követik a diplomakiállításokat, és az Instagramon is utána tudnak nézni egy-egy számukra érdekes alkotónak.

Ezúttal hatvan művész munkái láthatók a galériában: kicsit több mint száznyolcvan műalkotás – ám a plafontól a padlóig ki van tapétázva az egész tér, hiszen az „egy falon egy kép látszik csak” megoldás helyett sokkal inkább a kirakodóvásár jelleget szerették volna erősíteni. Így izgalmasabb is az összhatás, hiszen a művek egymásmellettisége is hat arra, aki végigsétál előttük.

Széles a paletta: figuratív festménytől a geometrikus műveken át a fotóig Fotó: Asszonyi Eszter

Csak néhány nevet említünk meg az itt szereplő művészeké közül: Ronga Eszter jellegzetes vászna, a végtelenített tájban mozgó apró emberalakokkal, Marosi Panni képei a színpompás és zavarba ejtő tér-játékkal, ismerős tárgyak különös helyzetbe illesztésével vonzzák a tekintetet, de találkozhatunk itt Kondor Attila letisztult tájaival, Stark Attila különös színben izzó fatörzsrészleteivel, vagy belenézhetünk Sürüs Alexandra Petra Tükrébe is, a fotók között nézelődve a pusztítás pillanatait szemlélhetjük Mészáros László alkotásain.

Schneller János nem véletlenül hangsúlyozta, hogy ez egy felfedező vásár, a galéria vezetői számára is az, még akkor is, ha mindezzel párhuzamosan tudatosan követik a műtárgypiaci trendeket. Innen azután sok galéria válogat, például Csizik Balázs vagy Szentgróti Dávid, Krusovszky Bea műveit nagy galériák képviselik már, ami a Resident Art számára veszteség. De most, hogy van egy önálló terük, bátran invitálhatják ide, akikben látnak fantáziát, akikkel szívesen működnének együtt, így nyújthatnak folyamatosan egyfajta keresztmetszetet a kortárs magyar képzőművészetről.

Mivel a nyári időszakban sokan távol vannak a fővárostól, a Resident Art tervez egy folytatást, azaz egy After Sale eseményt, valószínűleg szeptember első két hetében. Nagyon sok munkát adott az anyag válogatása, rendezése, most azonban úgy döntöttek, hogy adnak még egy lehetőséget a szemezgetésre. Ami pedig a távolabbi terveket illeti, szeptember 14-től már egyéni kiállításokkal folytatják, Molnár Sándor grafikáiból lesz egy átfogó kiállítás. Mivel sokan itt veszik meg az első műtárgyukat, nemcsak kezdő művészeknek, hanem leendő műgyűjtők számára is izgalmas lehet a Resident Art Galériába ellátogatni.

Fotó: Asszonyi Eszter

Borítókép: belépés a kiállítótérbe ( Fotó: Asszonyi Eszter)