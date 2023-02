Milyen leütési árat érhet el aukción a kortárs magyar képzőművész?

A műtárgy.com Kft. által gondozott, évről évre megjelenő A magyar művészek aukciós piaca című kiadványból kiderül: tavaly 2250 olyan tétel talált gazdára az – idehaza és külföldön, valós és online térben megtartott – aukciókon, amelyek élő magyar alkotóhoz köthetők. Az árverési tételekhez kapcsolódó adatok között ugyanis szerepel, hol született, honnan származik az adott alkotás készítője.

Nyaralás helyett festmény

A lista tehát e rubrika alapján készült, és a korábbi évekre vonatkozó lajstromok adataival összevetve kiderül belőle: míg 2019-ben a legkeresettebb húsz kortárs magyar művész alkotásaiért – jellemzően festményekről van szó – 324 millió forintnak megfelelő összeget fizettek a licit nyertesei, 2022-ben már jóval többet: 1,67 milliárdot (melyből közel egymilliárd a Magyarországon megtartott árveréseken folyt be).

Aki azzal magyarázná mindezt, hogy a pandémiával, inflációval, rezsiár-növekedéssel nehezített 2022-es évben a gyűjtők a modern művészetben találták meg a szépséget, nyugalmat és békét, amelyre a mindennapokban szükségük volt, az kissé idealistán gondolkodik. A bevételnövekedés alapvetően más okokra vezethető vissza.

– Az utóbbi években megélénkült a kortárs művészet iránti érdeklődés. A keresletnövekedés azt eredményezte, hogy a másodlagos piacon – vagyis az aukciókon – is stabil, sőt egyes esetekben kiugró árakat érhetnek el az élő művészek. Ez a kínálatot is élénkítette: a gyűjtők magabiztosabban válnak meg egy-egy komolyabb alkotástól, és az aukciósházak bátrabban árverezik a kortárs műveket a klasszikusok mellett – magyarázza Kollmann Szilvia, a műtárgy.com Kft. ügyvezető igazgatója.

Virág Judit, a nevét viselő galéria és aukciósház vezetője további okokat is említ:

– A gyűjtői kör jól érzékelhetően fiatalodik, és egy harmincas-negyvenes vevő alapvetően más ízlésvilággal rendelkezik, mint az idősebb gyűjtők. Ez a generáció nem XIX. századi, romantikus tájképeket kíván a falon látni, hanem olyan festők alkotásait, akik időben közelebb állnak hozzá.

A másik, legalább ennyire fontos tényező: a Covid-járvány alatt az emberek nem utazhattak, ezért nyaralni sem mentek, így egy négytagú család – amelyik eddig két-három hetet töltött valamelyik exkluzív nyaralóhelyen – több százezer, ha nem több millió forintnak megfelelő összeget nem költött el.

Az ily módon felhalmozódott pénzek egy része a műtárgypiacon bukkant fel. Ebben annak is része volt, hogy már Magyarországon sincs akadálya annak, hogy a vásárló online csatlakozzon árveréshez, tehát még csak el sem kell hagynia hozzá a lakást.

A legkeresettebb, legnépszerűbb kortárs magyar alkotók 2022-es listáját Bozó Szabolcs vezeti (mintegy négyszázmillió forintnak megfelelő, összesített leütési árral). Feltűnése és sikere több szempontból is figyelemre méltó. 1993-ban született, pécsi illetőségű fiatalemberről van szó. Miután nem vették fel a győri egyetem formatervező szakára, tizenkilenc éves korában kiköltözött Londonba, a vendéglátóiparban talált munkát: kávézóban kezdett dolgozni. Kezdetben azon kis füzetek – úgynevezett checkbookok – lapjait díszítette rajzaival, amelyekbe a pincérek rögzítik a rendeléseket. 2017-ben aztán negyedmagával bérelt tizenöt négyzetméteres műtermet, ahol már nagyobb méretű alkotásokat is vászonra vihetett. Bátyja unszolására 2018-ban létrehozta Instagram-oldalát, ahová feltöltötte addigi műveinek képeit – és az oldal szokatlanul nagyszámú követőt vonzott.

Gyorsabban a csúcsra?

Erre figyelt fel a spanyol L21 Gallery tulajdonosa, és invitálta Bozó Szabolcsot két hétre Mallorcára. Az időszak végén a meghívott gyűjtők az összes képet megvették, amelyet félhónapos spanyolországi tartózkodása alatt festett. Bozó 2022-ben debütált a nemzetközi aukciós piacon, és rögtön a sikerlista csúcsára került: képei több tízmillió dollár értékben keltek el a legnagyobb aukciósházak, a Sotheby’s, a Christie’s árverésein. Az áttörés után egy ideig még megtartotta állását a vendéglátóiparban, de ma már főállású festő, és saját műterme van.

Talán e pár soros ismertetőből is kitűnt: Bozó Szabolcs esetében kivételes és a hazaiakhoz képest atipikus karriertörténetről van szó. Nem pusztán azért, mert a listán szereplő festők közül ő a legfiatalabb, de azért is, mert autodidakta alkotó. Végül azért, mert a hazai szakaszt mellőzve külföldön kezdte festői pályafutását, és ott érte el az áttörést, elsősorban a távol-keleti vásárlók érdeklődését felkeltő, pénztárcáját megnyitó műveivel.

– A kezdeti siker nagyrészt abban rejlett, hogy külföldi galéria felfigyelt rá, bemutatta a gyűjtőinek, majd ezt követően újabb nagy galériák állították ki a munkáit. Mára a gyűjtők már sorban állnak friss alkotásaiért – mondja Kollmann Szilvia. – A Budapesten született, évtizedek óta Amerikában élő Rita Ackermann is elsősorban annak köszönheti nemzetközi ismertségét és elismertségét, hogy New Yorkba költözött, és ott az egyik legnagyobb galéria, a Hauser & Wirth képviseli.

A listán szereplő hazai alkotók alapvetően más utat jártak be, mint Bozó Szabolcs. Itthon kezdték, számos kiállítással szereztek nevet belföldön. Csak ezt követően jutottak el odáig, hogy külföldön is bemutatkozzanak, és alkotásaik árának emelkedésében is megmutatkozó nemzetközi ismertségre tegyenek szert.

– A jelenlegi fiataloknak a kommunikáció gyorsaságának és úgy általában az infokommunikációs forradalomnak köszönhetően megadatott, hogy jóval gyorsabban érjenek a csúcsra, mint az idősebbek. A napjainkra klasszikus kortárssá vált festőink szakmai és anyagi sikerei mögött azonban nem néhány hónap vagy néhány év, de egy élet munkája áll – összegez Erőss István grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora.

Hogy egy-egy kortárs művész képe mennyiért kelhet el, és miért éppen annyiért, ez érdekes és sokakat foglalkoztató kérdés.