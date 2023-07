Schneider Zoltán kapta az idei Hollósi Frigyes-díjat

Schneider Zoltán a díj átvételét követően azt nyilatkozta:

Csodáltam, amit Hollósi Frici csinált a színpadon. Bármilyen szerepet játszhatott, mindig figyelni kellett rá. Minden mozdulatára, minden villanására. Azt hiszem, boldog ember volt. Boldog színész. Mindenki szerette őt.

Arról is beszélt: először játszott a Kőszegi Várszínházban, szeretett itt lenni, nehezen megy el innen, s mindent köszön Őze Áron rendezőnek, a kollégáknak és a Kőszegi Várszínház vezetőinek, munkatársainak. „Nagyon köszönöm a közönségnek a díjat! Jövök még ide, egészen biztosan. Most már megértem, hogy Hollósi Frigyes rendre visszatért Kőszegre” – jegyezte meg Schneider Zoltán.

Schneider Zoltán a díj átvételekor. Forrás: Kőszegi Várszínház

A Hollósi Frigyes-díjat a Kőszegi Várszínház tavaly alapította, a színház fennállásának 40. évfordulóján. Annak a színművésznek adják át, akinek a Kőszegi Várszínház nagyszínpadi bemutatójában nyújtott alakítása a leginkább tetszett a közönségnek. Ugyanis

a nézők szavaznak a Hollósi Frigyes-díjról.

– Hollósi Frigyes tizenhét nyáron át játszott a Kőszegi Várszínházban. Idén lesz tizenegy éve, hogy sajnos nincs köztünk. De mindig gondolunk rá, mindig emlékezünk rá. Lehet kapni nálunk a Hollósi-kávét: hosszú kávé két cukorral, hideg tejjel. Így itta. És tavaly óta színházi díjjal is őrizzük a nevét, az emlékét. Először, 2022-ben Takács Katalin nyerte, aki egyébként most játszott a Miért pont kivi?-ben is. Idén Schneider Zoltánnak szavazta meg a közönség, akit szintén visszavárunk Kőszegre – mondta Pócza Zoltán.

A Miért pont kivi? kőszegi előadásait több mint 1500 néző látta, végig telt házas volt. Ősztől a budapesti Rózsavölgyi Szalon tűzi műsorára a produkciót.

Borítókép: A díjátadás (Forrás: Kőszegi Várszínház)