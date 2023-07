– Minden fellépés egyszeri és megismételhetetlen, mindig más a hangulat, s ezek összessége inspirál. Zamárdiban is, a balatoni fellépések alkalmával is. A tó kiemelt helyet foglal el a szívemben.

A zene nem evilági. Isten azért adta nekünk a zenét, hogy szavak nélkül is tudjuk imádkozni és amikor énekelek, az már önmagában egy ima

– fogalmazott az R-Go frontembere, Szikora Róbert a likeBalaton.hu cikkében.

Szikora Róbert Zamárdiban Fotó: ZamJam

Ne bánts, Tiszta erőből nyár, Ne félj, te kis bolond, Szeretlek is, meg nem is, és elhangzott a legújabb, Paulinával közös, klipes nóta, a Budapest felett is. Megdöbbentő volt a Ballag a katona felvezetője, amelyben Trianont felelevenítő képsorok villantak fel a kivetítőn.

A koncert végére picit talán elfogyott a lendület amely az este kezdetét jellemezte. Szikora korábban hangsúlyozta, hogy minden koncertnek és közönségnek más a lüktetése és ő erre csatlakozik rá az adott pillanatban. Így lesz egyedi az összes fellépése.

A tavalyi ZamJam-koncert karakteresebb és erőteljesebb volt, de ez rendben is van így.

A ZamJam 2023-as közönségének alacsonyabb volt a rezgése és ez teljesen rendben van így. Szikora Róbert energikus, mosolygós, magával ragadó személyiségének értékéből ez semmit sem von le.

Szikora Róbertet Fenyő Miklós váltotta a színpadon. Az elegáns öltözetben megjelent Fenyő Miklóst két táncoslány kísérte be a színpadra, majd egy rövid felvezetőt követően elkezdtek sorakozni a repertoárban a nagy slágerek: Csókkirály, Angyalföldi pálmafák, Luxemburg Rádió, Hotel Menthol és kötelező zárásként a Limbó hintó.

Borítókép: Szikora Róbert és a gidák (Fotó: ZamJam)