Giorgia Meloni beperli a Placebo fasisztázó frontemberét

Beperli a Placebo zenekar frontemberét Giorgia Meloni – számolt be róla az olasz La Stampa. Az olasz kormányfő amiatt tett jogi lépéseket a brit alternatív rockbanda 41 éves énekese, Brian Molko ellen, amiért az a július 11-i, Torino melletti Sonic Park fesztiválon nyilvánosan sértegetni kezdte a miniszterelnököt. A biszexualitását egyébként nyíltan vállaló Molko a koncerten azt ordította olaszul, hogy „Giorgia Meloni sz…rházi, fasiszta, rasszista, náci”. Molko emellett a „nembináris és transznemű emberek jogainak fokozottabb védelmét” is követelte.

Brian Molko, a Placebo frontembere Fotó: DPA/AFP/Daniel Karkmann

A zenész botránykeltő stílusa közismert – teszi hozzá az Il Giornale –, ám az olasz kormányfő durva sértegetése még tőle is példátlannak számít.

Molko ellen hivatalból indított eljárást becsületsértés és az állami intézmények megsértése miatt a torinói ügyészség, ezenkívül azonban most Giorgia Meloni személyesen is beperli rágalmazás miatt.

Meloni tavaly két olasz újságírót is beperelt hasonló rágalmazások miatt.

Mint a Guardian megjegyzi, az olasz törvények szerint 1000 és 5000 euró (körülbelül 390 ezer–kétmillió forint) közötti pénzbírsággal is sújtható az, aki „nyilvánosan rágalmazza a köztársaságot, vagyis a kormányt, a parlamentet, a bíróságokat vagy a hadsereget”, a rágalmazási ügyeknek pedig büntetőjogi következményei is lehetnek, és akár szabadságvesztéssel is járhatnak – teszi hozzá a BBC.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: Nurphoto/AFP/Andrzej Iwanczuk)