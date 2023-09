Benedek Miklós a magazinnak kifejtette, hogy a családi históriájuk nem egy igazán boldog, szokványos történet. Sok fájdalommal, kudarccal, küzdelemmel, diadallal teli. Kezdve a nehéz gyerekkorától és szülei válásától.

− Apám azt szerette volna, ha nála maradok, de a bíróság másként döntött, és csak a vasárnapokat tölthettem vele.

És ilyenkor délutánonként vitt magával engem is a Vidám Színpadra, ahol csodaembereket láttam a színpadon.

Az öltözőben találkoztam Salamon Bélával, Alfonzóval, Kazal Lászlóval, Kabos Lászlóval, Kellér Dezsővel, apámmal és a többi korabeli komikussal… Ennek később, gimnazista koromban vetett véget egy lidérces reggel, amikor közölte anyám, hogy ne menjek iskolába, mert apám öngyilkos lett – mesélte a színész, aki hozzátette, a főiskolai évek hozták meg számára a megváltást. –Később felvettek a főiskolára, és innen vett fordulatot az életem: színházak, filmek, kabarék, tévéfelvételek jöttek szinte sorozatban. Hol futtatva, hol mellőzve éreztem magam – fűzte hozzá.

A Nemzet Színésze ideje java részét mostanában otthon tölti, sokat olvas, régi klasszikusokat és a mostani írók között keres új kedvenceket, hangsúlyozta, számára kifogyhatatlan örömforrás az irodalom.

Fiáról, a 2020-ban meghalt, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Benedek Tiborról még nem tud beszélni, azonban annyit elárult, őt tartja a legnagyobbnak családjában. Ma is sokat gondolok apámra, Benedek Tiborra, aki többek szerint vitathatatlan zseni volt a kabaré színpadán… És persze Tibor fiamra… Ő volt a legnagyobb mindnyájunk közül. Viszont nem akarnék még beszélni róla… Még nagyon fájdalmas. De itt van mellettem Albert fiam, aki nem engedi el a kezemet. Ő is színházzal foglalkozik mint társíró, idén két bemutatója is lesz, a Vígszínházban és a Katonában – mondta Benedek Miklós.

Borítókép: Benedek Miklóst a július 19-én elhunyt Balázsovits Lajos helyére választották a nemzet színészévé szeptember 6-án a cím birtokosai (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)