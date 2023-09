Idén is exkluzív programokat kínál a pécsi kultnegyed

A pécsi kultnegyedet üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleménye szerint az éjfélig tartó programok keretében rendhagyó éjszakai tárlatvezetéseket tartanak a létesítményben, de a vezetett séták során az Illúzió vs. valóság című kiállítás, a negyed összes tárlata, a Látványmanufaktúra, a Zsolnay Mauzóleum is bejárhatóvá válik, az érdeklődők továbbá megismerhetik Zsolnay Miklós kalandos életútját is.

Változatos programokkal várják szeptember 16-án az érdeklődőket a pécsi kultnegyedbe (Forrás: Facebook/Zsolnay-negyed)

A Zsolnay család egykori lakóházában korhű ruhába öltözött idegenvezetők kalauzolják el a látogatókat a XIX. századi mindennapokba, a Zsolnay család és Pécs életébe, míg Zsolnay-kemence-túrát is tartanak a létesítmény a látogatók elől egyébként elzárt részébe. Hajnal Máté bűvész szórakoztató varieté műsorral készül, ahol a bűvészet és az akrobatika is szerepet kap.

Tüzes show-t tart a Firebirds csapata, az illúziók témájáról slammelnek a Sopianae Slam Poetry Klub tagjai, lesz éjszakai távcsöves égboltmegfigyelés és filmvetítés is. A kertben minikoncertet ad a Trió Enigma, a Pécsi Vonósok, a Swing Ladies és a Bohemian Brass Band. Kehidai László előadást tart a Zsolnay-negyed egykori gyárkéményeiről, és kevéssé ismert történeteket oszt meg a Zsolnay-gyár működéséről.

A gyerekprogramok között szerepel többek között UV-fényben varázsvilággá váló játszótér, éjszakai szabadtéri szabadulójáték, bábszínház, kerámia élményfestés és Mars-küldetés robotokkal. Becsapható érzékeink: káprázat vagy agyrém? címmel kalandjátékon is részt vehetnek az érdeklődők, de lesz rendhagyó matekóra, meseelőadás és látványos kísérletek is, míg a tudomány és a játékok szerelmeseit várja a VR Univerzum, a Planetárium és a Labor – Interaktív varázstér is.

Az ingyenes és belépődíjas programokról bővebb információk találhatók a Zsolnaynegyed.hu oldalon.

Borítókép: Idén is várja látogatóit a Zsolnay-negyed éjszakája elnevezésű rendezvény (Forrás: Facebook/Zsolnay Negyed)