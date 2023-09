Közös muzsikálásra hív a Hangjáték a zene világnapján + videó

A Hangjáték azzal a célkitűzéssel indult, hogy az UNESCO által A zene városa címmel kitüntetett Veszprémben zenéljenek vagy énekeljenek a legtöbben. E cél eléréséhez változatos zenei kínálattal, szabadon választható magánórákkal és rengeteg ingyenes eseménnyel járul hozzá az egyre népszerűbb projekt. A szeptember 29-ei ünnepi alkalom a legsikeresebb foglalkozásokból szemezget, hogy az is kedvet kapjon, akit eddig elkerült a zenélés élménye.

Örömdobolás Franczia Danival (Forrás: Facebook/ Hangjáték)

A Hangjáték egész évben futó ingyenes foglalkozásai rengeteg zenei igényt és irányultságot lefednek Tóth Árpi pop-up kórusától kezdve Palya Bea népszerű énekes workshopjain keresztül egészen a hangszeres zenéig. – A programok elsődleges célja, hogy zenei sikerélményekhez, így a zenélés öröméhez vezessenek – foglalja össze a célokat Főző Zsolt, a Hangjáték vezetője. A projektben indult el helyi zenetanárok összefogásával a Hangár Könnyűzenei Központ, ahol jelenleg több mint 120 fiatal és felnőtt tanul, de a CityRocks óriászenekara is a Hangjátéknak köszönhetően valósíthatta meg nyáron az év egyik legizgalmasabb közösségi zenélését, amikor is több mint 400 amatőr zenész zenélt együtt a veszprémi GyárKertben.

A Hangjátékon keresztül eddig közel 250 eseményen több mint 5300 résztvevő élte át és osztotta meg a zenélés örömét.

Hogyan vezethetjük be a babákat a zenealkotás birodalmába, hogyan tanulhat meg egy óvodás hangszeren játszani? Prejczer Kata népszerű foglalkozásai a legkisebbeknek, az újszülöttektől 3 éves korosztályig szól, Huszti Laci ukulelés zeneovija pedig már az óvodás korosztályt vonja be a zeneszeretők közé. A népdalok világát Navratil Andrea vezetésével ízlelgethetik kicsik és nagyok, megismerve Veszprém megye népdalkincsét. Jankovics Zoltán és Franczia Dani workshopjain olyan ősi hangszereket is ki lehet próbálni 29-én, mint az ausztrál didgeridoo és az ütőhangszerek egész arzenálja. A legegyszerűbbtől az elektronikus hangszerekig ívelő skálát Vér Péter kurzusa egészíti ki, ahol a samplerek és szintetizátorok megszólaltatásával kísérletezhet a közönség. Mindegyik program szabadon kipróbálható és ingyenesen látogatható.

A zene világnapja alkalmából a Pannon Köztéren ismét közös zenélésre hívnak mindenkit, a Hangjáték egyszerű üzenetét hirdetve: zenélni jó!

Borítókép: A CityRocks Veszprémben (Forrás: Facebook/Hangjáték)