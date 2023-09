Elsősorban zenei szempontú beszélgetésekkel emlékezünk a Szerelem második vérig történetére a Hír Televízió Szélesvásznú történelem sorozatában. B. Tóth László a 70-es és 80-as évek ismert lemezlovasaként tevékenykedett, így a film koncertjelenetei kapcsán is tud izgalmas emlékeket idézni, nem is meglepő hogy a hangszerek, előadók is szóba kerülnek. Megemlítik a Szerelem második vérigben szereplő Flyers zenekar szerepét és az énekesnő alakját, a Czakó Ildikó által játszott Gombócot is.

Az ikonikus helyszínek közül többek között a Petőfi Csarnokról mesél B. Tóth László, a rendszeres szombati Csillagfény diszkóestekről, hiszen, ahogy elmondja, az első olyan klub volt az utóbbi, ahol már a disc jockey-k voltak a főszereplők, s egy-egy dal erejéig léptek fel a zenészek, zenekarok.

B. Tóth László a hazai könnyűzene történeteit idézi fel (Forrás: Hír TV)

Bizonyosan ismerősen cseng sokaknak a Poptarisznya neve is: ebben a zenei műsorban hallhatták annak idején első alkalommal a zene szerelmesei az Induljon a banzájt, ugyanakkor nem ártott az óvatosság, a szocializmus cenzúrája a rádióban is működött. Csatári Bence levéltári kutatásait említi fel a „magyar Házibuli” második része kapcsán, Demjén Ferenc pedig a Szerelem második vérig dalszövegeiről mesél, hiszen többek között a főcímdalt is jegyzi és énekli, amit mindig nagyon szeretett, s amit a mai napig lelkesen kérnek tőle, ha fellép. Sőt, hagyja hogy a refrént is a hallgatóság énekelje. Az 1986-ban megjelent Keressük! című albumon szereplő dal ugyanis nemcsak a film kedvelői körében aratott óriási sikert.

Demjén Ferenc dalát, a film főcímzenéjét a mai napig nagyon szeretik a rajongók (Forrás: Hír TV)

Szombaton este tehát ismét érdemes a Szélesvásznú történelem adását és az utána következő Szerelem második vérig édes-bús történetét választani. Természetesen nemcsak a fiataloknak vagy éppen a lelkes filmrajongóknak.

Borítókép: A Szélesvásznú történelem műsorvezetője, Csatári Bence és vendége, B. Tóth László (Forrás: Hír TV)