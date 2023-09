Závogyán Magdolna: A keresztény dal közösségünk kovásza

Závogyán Magdolna a Magyar Zene Házában tartott Kárpát-medencei egyházi könnyűzenei ünnepen kiemelte:

soha ilyen fontos nem volt, hogy szóljon síp, dob, gitár és ének, hirdesse a szakralitás, a keresztény értékrend, a nemzeti identitás szikla alapjait.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára felidézte, hogy Magyarország kormánya 2019-ben indította útjára a vallásos könnyűzene támogatása programot, amely jelentős forrással valósul meg.

Závogyán Magdolna kulturális államtitkár köszöntötte a Kárpát-medencei egyházi könnyűzenei ünnep résztvevőit. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Meggyőződésem, hogy vallási könnyűzenéről rég nem csupán a fiatalokkal összefüggésben szólhatunk. A műfaj hazai úttörői ma már erősen középkorúak, és az ifjúságinak hirdetett gitáros miséken, istentiszteleteken egyre több az őszülő fő a padsorokban

– fogalmazott a kulturális államtitkár.

Elmondta azt is, hogy a keresztény dalok nagy utat tettek meg hazai templomainkban és közösségeinkben, hiszen kultúránkban ennek korábban nem voltak olyan jellegű műfaji gyökerei, mint a világ más szegleteiben. Hozzátette: a kezdeti bizalmatlanságtól és bátortalan próbálkozásoktól napjainkra csordultig telt stadionokig, a megtartó erejű értékközvetítésig sikerült eljutni. – Ma nem kevesebb a tét, mint európai és keresztény nemzeti hagyományaink életben tartása és továbbadása – tette hozzá Závogyán Magdolna.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára örömtelinek nevezte, hogy Székelyudvarhelytől Korondon át egészen a Felvidékig és Magyarország területén tucatnyi közösség énekli a magyar egyházi könnyűzene idősebb nemzedékének dalait, vagy bővítve a repertoárt újakat szerezve dicsőíti Istent.

– Innen is szeretnénk üzenni a világnak, hogy a már több mint évtizedes múltra visszatekintő keresztény könnyűzene, amelyet korábban annyi támadás ért, ma már nemcsak a templomokban, imaházainkban van jelen, hanem a pápai szentmisén is, eljut különböző terekbe és közösségi helyekre, a Papp László Budapest Sportarénába is – sorolta Soltész Miklós. Az államtitkár méltatta a 76 éves Silye Jenőt, a hazai egyházi könnyűzene egyik megteremtőjét.

Soltész Miklós szerint a műfaj mai képviselőinek feladata, hogy megvívják a kereszténység küzdelmét.

Borítókép: Az MKK Band is fellépett a Kárpát-medencei egyházi könnyűzenei ünnepen a Magyar Zene Házában (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)