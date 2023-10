Burt Young még október 8-án hunyt el, halálhírét most közölte az amerikai sajtó. A színész a legtöbbek számára a Rocky-filmekből lehet ismerős, ahol Paulie-t alakította, a főhős sógorát és legjobb barátját, szerepéért Oscar-díjra is jelölték. Fontosabb filmjei közé tartozik még a Kínai negyed (1974), amelyben Jack Nicholsonnal és Faye Dunaway-jel játszott együtt, de szerepelt még az 1978-as Konvojban, a Volt egyszer Amerikában (1984), és feltűnt a Columbo-sorozat 1994-es Titkos ügyek című epizódjában is.

Burt Young halálhírét lánya, Anne Morea Steingieser is megerősítette, hozzátéve, hogy édesapja Los Angelesben hunyt el, bár halálának okáról nem nyilatkozott.

Sylvester Stallone egy közös fotóval, meghitt szavakkal búcsúzott barátjától:

Kedves barátom, Burt Young, hihetetlen ember és művész voltál, a világnak és nekem is nagyon fogsz hiányozni. Nyugodj békében.

Menedzsere, Lynda Bensky pedig a Híradó.hu szerint azt mondta:

Burt hatalmas érzelmi skálán mozgó színész volt. Meg tudott ríkatni, de halálra is tudott ijeszteni

Borítókép: Burt Young Paulie szerepében a Rocky című filmben (Fotó: AFP)