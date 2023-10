Megalakult a Magyar Összetartozás Intézete

Az általunk összegyűjtött tudást, ismereteket, adatokat, emberi történeteket adjuk át a diákoknak, fiataloknak is. Eddig is ezt tettük, de most szélesebb körben valósulhat meg. Intézményesített keretek között, az MCC oktatási rendszerén belül, a tehetséggondozásban veszünk részt. Projektjeinkkel minél szélesebb közönséget szólítunk meg. Ez az infrastrukturális rendszer kiszélesítheti azt a közvetítő munkát, amit eddig is végeztünk