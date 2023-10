Kék Pelikan – a tallini fesztiválon debütál a magyar animációs dokumentumfilm + videó

Tallinnban debütál Csáki László első egész estés animációs filmje. A Kék Pelikant november 11-én mutatják be Európa legészakibb A-kategóriás seregszemléje, a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztivál Critics' Picks versenyprogramjában – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI). Mint felidézik, a Kék Pelikan története több mint tíz éve, a Jurányi Galéria egyik falára rajzolt képregénnyel indult, majd a személyes élményekből táplálkozó sztori filmtervvé nőtte ki magát, és elnyerte az NFI 2018-as Inkubátor Programjának gyártási támogatását.

A kilencvenes évek Budapestje is megjelenik a Kék Pelikan című filmben (Forrás: NFI)

Csáki László író-rendező éveken át készített interjúkat olyanokkal, akiknek az életére sorsfordító hatást gyakoroltak azok a nemzetközi utazások, amelyeket a kék Pelikan indigóval írt, hamisított vonatjegyekkel tettek. A film az ő történeteik szellemes, fanyar humort sem nélkülöző feldolgozása, Magyarországon egyedülálló módon animációs dokumentumfilm formájában. A Kék Pelikan valós szereplők mellett többek között olyan színészek segítségével meséli el a történetet, mint Börcsök Olivér, Csoma Judit, Csőre Gábor, Olasz Renátó, Rujder Vivien, Thuróczy Szabolcs és Trokán Nóra.

Az NFI közleményében kiemelik, hogy

a képzőművészi igényességgel készült alkotásban a késő nyolcvanas, kora kilencvenes évek szabadságmámora, a rendszerváltás idejének várakozással teli hangulata jelenik meg, igazi nosztalgiautazás, amelyen a felidézett tárgyak vagy olyan korabeli zenék segítségével vehetnek részt a nézők, mint az Induljon a banzáj! a Bonanza Banzaitól, a Lidocain a Hiperkarmától vagy a Húsrágó hídverő a Kispál és a Borztól.



A Critics' Picks a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztivál legújabb szekciója, amelybe erőteljes és művészileg kiemelkedő alkotásokat választott be a Nikolaj Nikitin kurátor által vezetett csapat. Tiina Lokk fesztiváligazgató megfogalmazása szerint olyan zseniális filmek kerültek a programba, amelyekre a gyorsan növekvő programkínálatban kiemelten szeretnék felhívni a nézők figyelmét. Hajdu Szabolcs Kálmán-nap című új filmjének világpremierje szintén a Critics' Picks versenyben lesz Tallinnban.

Idézik Csáki László rendezőt is, aki örömét fejezte ki, hogy a fesztivál kurátorai számára is érthető volt ez a magyarokra nagyon jellemző, „ügyeskedő, oldjuk meg okosba”-történet, amelynek alapja a szabadság iránti vágy egyetemes érzése. Felszeghy Ádám, a film producere a közleményben hangsúlyozta: „jó látni, hogy az országhatárokon túl is működik, és hasonló módon mozgatja meg a nézőket, ahogy a hazai közönséget is, akik történeteiből – és akik számára elsősorban készült a Kék Pelikan”.

Az egész estés animációs film írója és rendezője Csáki László, producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós, operatőre Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerzők pedig Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment Kft. produkciójában és Temple Réka koproducer jóvoltából a Cinemon Entertainment koprodukciójában készült. 2024-ben a JUNO11 Distribution forgalmazásában kerül a hazai mozikba.

Borítókép: Jelenetfotó a Kék Pelikanból (Forrás: NFI)