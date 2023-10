Magyar animáció lett a legjobb a strasbourgi filmfesztiválon + videó

A Strasbourgi Európai Fantasztikusfilm-fesztivál a műfaj egyik legnagyobb nemzetközi seregszemléje, amelyen a fantasztikus filmek mellett thrillerek, film noirok, fekete komédiák, valamint videójátékok és VR-filmek is gazdagítják a programot. Az évről évre több ezer résztvevővel megrendezett esemény díszvendége idén a Brazil című kultfilm alkotója, Terry Gilliam volt.

A Műanyag égbolt alkotói a díjátadón Strasbourgban (Forrás: NFI)

A világhírű francia alkotóról, Georges Mélièsről elnevezett Ezüst Méliès-díjjal a kontinens tematikus filmfesztiváljain tüntetik ki a legjobb sci-fiket, amelyek így versenybe szállnak az Arany Méliès-díjért, azaz a legjobb európai fantasztikus film címéért is. Az 1996 óta odaítélt díj idei kiválasztottjai közé került vasárnap este Strasbourgban a Műanyag égbolt, korábban pedig Madarász Isti Átjáróház című rendezése is, így mindkét magyar alkotás esélyes a 2023 legjobb fantasztikus filmjét illető Arany Méliès-díjra, amelyet a napokban Sitges-ben kezdődő fesztiválon jelentenek be.

A Műanyag égbolt egy olyan jövőben játszódik, ahol a Föld növény- és állatvilágának teljes pusztulása után a tudósok egy hihetetlenül tápláló, az emberi testbe ültetett növényt kísérleteznek ki.

Ebben a kegyetlen világban, ahol a túlélésnek súlyos ára van, egy férfi minden szabályt áthág, hogy megmentse a felesége életét. A film különlegessége, hogy az alkotók a rotoszkóp technika segítségével forgatták a jeleneteket, azaz kockáról-kockára rajzolták át a film szereplőit, Szamosi Zsófiát, Keresztes Tamást, Hegedűs D. Gézát, Schell Juditot, Znamenák Istvánt, Nagy Zsoltot, Patkós Mártont és Olasz Renátót.

A magyar-szlovák koprodukcióban készült alkotás már megtekinthető a Filmio kínálatában, a francia közönség pedig 2024 tavaszán láthatja a Sky Dome 2123 címmel és francia szinkronnal.

A Műanyag égbolt című filmterv az Inkubátor Program nyerteseként kapott először támogatást 2016-ban, már a fejlesztését jelentős külföldi érdeklődés is övezte és kiderült, hogy a film színvonalas megvalósítása túllépi az Inkubátor Program kereteit. A koprodukcióban készült alkotás a filmintézet újabb gyártási támogatása mellett a Szlovák Audiovizuális Alap támogatását, majd az Európa Tanács filmalapja, az Eurimages támogatását is megkapta.

Borítókép: A Műanyag égbolt egy fiktív jövőben játszódik (Forrás: NFI)