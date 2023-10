Végh Attila kapta az írószövetség Arany János-díját

Minden forradalom gyújtópontjában a szellemi elit, az írástudók állnak

– mondta Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára ünnepi beszédében. Az 1848-as és az 1956-os forradalomra emlékezve kiemelkedően fontosnak nevezte az írástudók, a társadalom szellemi elitjének felelősségét. Úgy fogalmazott, az írók, az írástudók felelősséget vállalnak a nemzet és a társadalom mentális állapotáért.

Az íróknak mindig a tiszta beszéd és őszinte gondolatok pártján kell állniuk, mondta, s azt is felidézte, hogy 1956-ban íróink jelentős része bekapcsolódott az eseményekbe. Illyés Gyula, Kassák Lajos, Németh László, Szabó Lőrinc, Háy Gyula, Tamási Lajos példáját hozta fel, kiemelve Gérecz Attilát, aki fegyverrel a kezében esett el.

Az ünnepségen Végh Attilának nyújtották át az Arany János-díjat (Fotó: Havran Zoltán)

A helyettes államtitkár azt is megemlítette, egy író téveszmékkel is képes lehet rajongótábort toborozni, hogy olvasói a demokráciát diktatúrának, az erkölcstelenséget erénynek lássák és normaként fogadják el, a káoszt új rendnek, a gyökértelenséget, a káros szenvedélyek gátlástalan kiélését pedig vonzó életformának gondolják. Hozzátette, az írástudók árulása ciklikus, sokan megteszik ma is, de

a felelősség nem kikerülhető, mert a lelkével előbb-utóbb mindenkinek el kell számolnia

– mondta Szentmártoni János beszédében, majd kitért arra, hogy megszokott életformánk óriási változások előtt áll, nehéz, sőt válságos idők jönnek, az írástudók felelőssége abban is áll, hogy a társadalom túléli-e kártékony ideológiák térfoglalását.

Az ünnepi beszéd lezáró aktusaként megkoszorúzták az 1956-os és a Gérecz Attila-emléktáblát.

Az eseményen Végh Attila átvette az Arany János-díjat,

amelyet az évtizedek során többek között olyan jeles irodalmárok kaptak meg, mint Károlyi Amy, Rónay László, Székely Magda vagy Albert Gábor. A József Attila-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett író, költő, természetfotós és filmes 1962-ben született Budapesten. Számos műfajban alkot, verseket, novellákat, esszéket, tanulmányokat, regényeket írt. Lapuknál is számos írást publikált, amiket itt olvashatnak. Mostanáig huszonhat kötete látott napvilágot. Az utóbbi években természetfilmjeivel ért el sikereket több nemzetközi filmfesztiválon.

A Magyar Írószövetség 2019-ben alapított Debüt-díját idén is három ifjú szerző kapta: Gerencsér Anna író Az ajtó másik oldalán című kötetéért, Polgár Kristóf költő Hamlet retúr című munkájáért, valamint Regős Mátyás költő, író Patyik Fedon élete című könyvéért.

Gerencsér Anna 1994-ben született Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán végzett, 2019 óta publikál. Polgár Kristóf 1997-ben született Szolnokon, a költészet mellett színművészettel is foglalkozik, 2019-ben végzett Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem színművészet szakán. Regős Mátyás 1994-ben született Budapesten, művei 2015-től jelennek meg folyóiratokban, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója.