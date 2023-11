1989-ben József Attila-díjat kapott, de a díjat nyílt levélben visszautasította. A rendszerváltás lendületében a politika közelében is felbukkant. 1990-ben kormányfőtanácsosként a miniszterelnök tanácsadó testületének tagja lett, ám – mint arról több interjúban is beszélt – nem találta testhezállónak a feladatot, idegennek érezte a politika világát. 2003-ban Kossuth-díjat kapott.

Az idén nyolcvanéves író életművének legfontosabb állomásait is áttekintő Müpa Literárium-estre november 28-án várják az író tisztelőit. A rendezvényen az életmű egészét bemutatja Szilasi László, olyan kiváló művészek segítségével, mint Molnár Piroska, Fekete Ernő és Kaszás Gergő színművészek. A szövegeket Balog József zongoraművész játéka egészíti ki. A Müpa közleménye úgy fogalmaz: a reprezentatív ünnepi est maradandó élményt kínál a kortárs magyar irodalom ínyenceinek.

Borítókép: Oravecz Imre (Fotó: Kurucz Árpád)