Az Anyegint mutatja be a Miskolci Balett

A Miskolci Balett évek óta tűzi műsorra a világ- és filmirodalom nagy klasszikusait: Casablanca, Anna Karenina, Gépnarancs, Álom luxuskivitelben, Üvöltő szelek, Szentivánéji álom, és persze a magyar irodalom rajongóinak is kedvezett már a János vitézzel, A helység kalapácsával vagy a Rózsa és Ibolyával. Idén egy olyan klasszikust visznek színpadra, amely nem csak a világirodalom, de a balettszínpadi irodalom kánonjában is méltó helyet foglal el. Alekszandr Szergejevics Puskin Anyegin című műve november 25-től látható a Miskolci Nemzeti Színházban Kozma Attila rendezésében.

A jelmezek klasszikust idézők és gyönyörűek, mégis könnyű bennük mozogni. Fotó: Éder Vera

– Maga az alapmű, a történet annyira színpadra való, hogy nem csoda, hogy a táncművészet is szívesen dolgozza fel Puskin regényét. Az ismert irodalmi művek feldolgozása nem újkeletű a Miskolci Balett társulatának, az Anyegin pedig a nagyközönség számára is egy ismert mű, ráadásul az iskolában kötelező olvasmány – így a diákbérletünkbe is bekerült az előadás. Egész biztos, hogy kortárs formában is dolgozták már fel ezt a darabot, de mi most erősen neoklasszikus formában állítjuk színpadra, hiszen a társulat klasszikus technikai tudását még nem látta a miskolci közönség. Spiccen táncolnak, gyönyörű díszletben, pazar jelmezekben – mondta Kozma Attila, az előadás koreográfus-rendezője, a Miskolci Balett művészeti vezetője.

Formanyelvét tekintve a már említett neoklasszikus stílus jellemzi az előadást, ehhez illeszkedve főként klasszikus zenedarabokat hallhat a közönség az előadás során.

– Úgy gondolom, hogy igazán kellemes akusztikai élményt is fog nyújtani az előadás a látvány mellett. Nem akartuk persze, hogy Haydn, Csajkovszkij vagy Rahmanyinov túlsúlyban legyenek, de valóban klasszikus zeneművekkel dolgoztunk. Igaz-Juhász Katalin tervezte a díszletet és a jelmezeket, és azt kell mondanom, hogy a Miskolci Balett történetének talán legmonumentálisabb díszletét láthatják majd a nézők. Nem is beszélve a csodaszép kosztümökről! A cselekmény korszakához közelítve, azonban nem teljesen a kor divatjával azonos jelmezek születtek, hiszen annak a kornak a ruhái nagyon zártak voltak, itt pedig arra is figyelnünk kellett, hogy a táncművészek kényelmesen, szabadon tudjanak mozogni – mondta Kozma Attila.

Borítókép: Az előadást neoklasszikus stílus jellemzi (Fotó: Éder Vera)