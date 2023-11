John Travolta újraéli halálközeli élményét a vásznon

Annak ellenére, hogy a történet karácsony este játszódik és A pásztor címet viseli, egyáltalán nem arról szól, amire az ember számítana. A Királyi Légierő egyik fiatal pilótája 1957-ben történt esetét írja le, aki karácsonyra hazatérve bajba kerül, amikor a gépében elektromos hiba keletkezik. Mivel a navigációs rendszer leáll, és a rádiója sem működik, beletörődik a sorsába. A sötétben és a ködben azonban hirtelen észrevesz egy másik gépet, amelyet egy férfi vezet, aki felajánlja, hogy segít neki biztonságban lejutni.

John Travolta amerikai színész a 14. Római Filmfesztiválon 2019. október 22-én. Forrás: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

– A sors fintora, hogy én a valóságban is átéltem egy teljes elektromos meghibásodást egy vállalati repülőgépet vezetve, Washington felett. A könyvre csak később bukkantam – mesélte Travolta az újságíróknak a vetítés után.



– Tudtam, milyen érzés, amikor az ember azt hiszi, hogy meg fog halni. Volt két jó sugárhajtóművem, de nem voltak műszereim, nem volt elektromosság. Azt hittem, hogy vége, akárcsak ennek a fiúnak, akit olyan gyönyörűen alakított Ben Radcliffe. A családom is a fedélzeten volt, és azt mondtam magamban: biztos, hogy nem ebben a repülőgépben fogok meghalni. És akkor, mintha csoda történt volna, alacsonyabbra ereszkedtünk, én pedig megláttam a washingtoni emlékművet, és mellette a nemzeti repülőteret, és leszálltam, mint ahogy Freddie is a filmben – mesélte a Grease színésze.

Travolta csak néhány évvel azután fedezte fel Forsyth könyvét, miután őt magát is megcsapta a halál szele.

– Korábban vettem egy olyan Vampire repülőt, mint amilyen a filmben is szerepel. Két évig repültem vele, és épp egy filmet forgattam Kanadában, amikor egy könyvesboltban megláttam egy kis novellakötetet, aminek az elején egy Vampire volt. Azt gondoltam, ezt el kell olvasnom – emlékezett vissza a színész.

Elmondta, hogy azonnal beleszeretett a könyvbe. Az volt az álma, hogy egy nap filmet csinál belőle. Néhány évvel később meg is vásárolta a könyv jogait, de mivel sorban jöttek a nagy filmjei, elvetette az ötletet. Már le is mondott róla, de Iain Softley rendezőnek is megtetszett a történet, és bevette a csapatba.

Travolta több mint három évtizeddel ezelőtt úgy képzelte, hogy ő alakítja majd a fiatal pilótát, ehelyett most az idősebb férfit játssza a filmben, aki segít neki. A filmet tavaly, nagyrészt az Egyesült Királyságban forgatták a norfolki Wetherspoonsban és Morrisonsban.

A 38 perces film a Disney+-on lesz látható, decemberben megjelenik a streamingplatformon. Amolyan családbarát mese, amelyet szívesen megnézünk az ünnepek alatt.

A film főszereplői Millie Kent, Simon Wilson és Steven Mackintosh, a producer pedig az Oscar-díjas Alfonso Cuarón, a Gravitáció és a Roma rendezője.