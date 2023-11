Ki örökölheti Matthew Perry mesés vagyonát?

Az 54 esztendősen elhunyt Matthew Perry jelentős, becslések szerint nagyjából 120 millió dolláros (42 milliárd forintos) vagyont hagyott maga után. A színész anyagi helyzetét főként a Jóbarátok című sorozattal alapozta meg:

a kezdetben tízezer dolláros gázsija az utolsó évadra már epizódonkét egymillió dollárra rúgott.

A tíz évadot megélt sorozat alatt a számítások szerint nagyjából 90 millió dollárt kaszált. Ráadásul a mindmáig népszerű vígjáték azután is hozta a pénzt, hogy véget ért, híradások szerint a hat főszereplő évente járulékot kap a vetítések után. Kétmillió dollárt keresett a 2021-es Jóbarátok: Újra együtt című különleges kiadásért is. Emellett ott voltak még egyéb szerepei. Ezen kívül jól kezelte befektetéseit is, volt egy 15 millió dolláros háza Malibuban is, és egy 6 millió dolláros otthona Los Angelesben.

Az alkohol- és drogfüggőségéről memoárjában nyíltan valló színész azt is elismerte, hogy hetente több tízezer dollárt vert el kábítószerekre. Állítása szerint legalább 9 millió dollárt költött a leszokásra.

Matthew Perry-nek sem felesége, sem gyermeke nem volt. Az egyelőre nem nyilvános, hogy volt-e végrendelete. Vagyonát tehát valószínűleg édesanyja, Suzanne Perry, és apja Bennett Perry örökölheti, akikkel szoros viszonyt ápolt.

– Mikor majd meghalok, tudom, hogy az emberek a Jóbarátokról, a Jóbarátokról, a Jóbarátokról beszének majd. És örülök ennek, boldog vagyok, hogy jó munkát végeztem színészként (...) – írta könyvében. Hozzátette ugyanakkor, nagyon szeretné ha mikor „teljesítményére” emlékeznek, akkor az, hogy más embereken próbált segíteni, sokkal előrébb kerül majd, mint a Jóbarátok.

A TMZ arról írt, a színész tervei között szerepelt, hogy egy szervezetet hoz létre az alkohol- és drogfüggők megsegítésére. A portál felidézi, hogy arról nyilatkozott, életét annak akarja szentelni, hogy másokon segítsen, mert ő pontosan tudta, egyedül milyen nehéz legyőzni a függőséget. Úgy tűnik a Matthew Perry Alapítvány halála után meg is kezdi működését, honlapjuk már el is indult, bár egyelőre csak adományozni lehet nekik.

