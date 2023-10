1. Az ifjú Don Juan (1988)

Befejezvén a középiskolai tanulmányokat, az érettségi után a fiatalok előtt két út áll: továbbtanulni vagy munkát keresni. Hősünk, Jimmy Reardon is ebben a cipőben jár, amikor választás elé kényszerül, hogy édesapja nyomására jelentkezzen az üzleti főiskolára vagy inkább dolgozzon. Úgy dönt, ellenszegül a szülői akaratnak és Hawaii-ba utazik pénzkeresés céljából. Az előtte álló út azonban sokkal viszontagságosabb, mint gondolta volna, ráadásul eközben az önmagával harmóniában élni még képtelen kamasz az első igazi barátnőjével bajlódik. Matthew Perry még a Jóbarátok előtt, mindössze 18 évesen debütált a nagyjátékfilmjében, a fiatalon, kábítószer-túladagolásban meghalt River Phoenix oldalán. Perry egy tehetős tinit, Fred Robertset alakította, Phoenix legjobb barátját. 2022-es memoárjában Perry szűkszavúan így emlékezett vissza a az alkotásra: „River jobb és viccesebb színész volt nálam.”

Matthew Perry River Phoenix oldalán (Forrás: 20th Century Fox)

2. Bolond szél fúj (1997)

Alex Whitman karaktere Matthew Perry első nagyobb főszerepe volt, miután egy csapásra világsztárrá vált a Jóbarátoknak köszönhetően. Érdekes családi összefonódás, hogy Matthew filmbéli karakterének édesapját a saját apja, John Bennett Perry formálta meg. A sztori szerint az elkényeztetett New York-i építész és Isabel Fuentes (Salma Hayek), a tüzes mexikói fotóslány találkozik egy Los Angeles-i kocsmában, ahol együtt töltenek egy éjszakát. Aztán a lány eltűnik, és mindketten úgy gondolják, hogy ez így van rendjén. Csakhogy alig három hónap múlva Isabel beállít Alexhez, és közli vele, hogy gyereket vár. Na és esküvőt akar! Alex persze tiltakozik, akárcsak a lány díjbirkózó vőlegénye. Az alkotást megtalálja a Prime-on.

A kritikusok kezdetben nem rajongtak Matthew Perry és Salma Hayek alakításáért (Forrás: Columbia Pictures)

3. Hármasban szép az élet (1999)

Oscar Novak (Matthew Perry) feltörekvő építész besétál a mesésen gazdag Charles Newman (Dylan McDermott) csapdájába. A féltékeny üzletember ugyanis a tervezés helyett más feladatot bíz rá: barátnőjét, a gyönyörű Amyt (Neve Campbell) kellene szemmel tartani. Oscar persze beleszeret a lányba, amitől felbolydul a világ. Kiderül ugyanis, hogy Oscart a családja és a barátai is melegnek tartották. Hab a tortán, hogy üzletfelei sem gondolják másképp.

4. Bérgyilkos a szomszédom (2000)

Amikor meghallom Matthew Perry nevét, nekem ez a film ugrik be elsőként, mivel a színész és Bruce Willis párosa felejthetetlen, örök darabbá emelte ez a mozit. A Bérgyilkos a szomszédom sikerét bizonyítja, hogy még folytatást is készítettek hozzá. Érdekes pletyka, hogy a forgatás alatt Bruce Willis elvesztett egy Matthew Perryvel kötött fogadást, így ingyen és bérmentve kellett szerepelnie a Jóbarátokban. A történet egy Montréalban élő, depresszióban szenvedő amerikai fogorvos, Nicholas Oseransky köré épül fel. Felesége ki nem állhatja, akárcsak anyósa. Jimmy „Tulipán” Tudeski, egykori bérgyilkos költözik a szomszédságukba „Jimmy Jones” álnéven, miután tanúskodott a Gogolak banda ellen, és letöltötte börtönbüntetését. Rövidesen barátságba kerül Ozzal, ám a tutyimutyi fogorvos bizonytalan abban, hogy Jimmy nem ölné-e meg egy adott pillanatban, ha elegendő pénzt kínálnának neki. Kételyeire hamarosan választ kaphat: felesége Chicagóba küldi, hogy dobja fel a maffiának Jimmyt, és gyűjtse be az információért járó jutalmat. Mindeközben a nő Jimmyt is értesíti Oz kiruccanásáról, így a bérgyilkos is dél felé veszi az irányt. Nemsokára feltűnik a színen még egy hírhedt gengszter, Füge Frankie, Oz asszisztense, Jill, Jimmy exe, Cynthia meg egy idióta ügynök, és kezdetét veszi az őrült leszámolás, amiben semmi és senki sem az, aminek látszik.

5. Fapofa (2007)

Miután a Jóbarátok 2004-ben véget ért, Perry elvállalta Harris Goldberg író, rendező eme drámájának főszerepét. A színésznek szimpatikus volt az, hogy a rendező a deperszonalizációs zavarral és a klinikai depresszióval kapcsolatos saját tapasztalataira alapozta a filmet. Perry egy forgatókönyvírót játszik, aki elhatárolódik a világtól, amíg meg nem ismer egy gyönyörű nőt, aki emlékezteti arra, hogyan milyen szép az élet. Ez Perry néhány drámai szerepének egyike, amelyet mindenképpen érdemes megnézni.

