Temesváron mutatkoznak be a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói

Az Essentials/Esential című tárlaton a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) egyes tanszékein készült hallgatói műveket mutatnak be, zömében frissen végzettek, kisebb részben DLA és MA képzésben résztvevő tanulók munkáit. A Galeria Mansardában látható művek egyfajta keresztmetszetét adják az intézményben folyó oktatásnak, a festészet, képgrafika, tervezőgrafika, szobrászat, látványtervezés és képzőművészet szakokat reprezentálva.

A kiállítás november 30-ig látogatható (Forrás: Magyar Képzőművészeti Egyetem)

A stúdiumok végeztével készült alkotások jellemzően nagyformátumú, a technikai ismereteket és a művészi invenciót összpontosító, alaposan előkészített koncepciók mentén születtek a mesterek tapintatos, de körültekintő iránymutatása mellett, az alkotói invenció kibontakoztatásának teret adva.

Az eredmények az oktatókra és hallgatókra jellemző mediális és megközelítésbeli sokféleséget tárnak elénk.

A Temesváron, Európa kulturális fővárosának programsorozata keretében látható anyag nagyobb szelete a nagy presztízsű Best of Diplomán, a magyar művészeti felsőoktatás egyik legrangosabb kiállításán is szerepelt, amelyre évente a diplomázók munkáinak legjavát válogatják be.

A kiállítást Uszkay Tekla művészettörténész nyitotta meg, a megnyitón Catalina Armanca Ancuta, az UVT rektorhelyettese, Orosz Csaba DLA, az MKE oktatási rektorhelyettese és Camil Mihaescu, a Művészeti és Tervezőművészeti Kar dékánja is köszöntőt mondott a két egyetem együttműködését és az ennek köszönhetően létrejött tárlatot méltatva.

Festészet, képgrafika, tervezőgrafika, szobrászat, látványtervezés és vizuális művészet egy helyen (Forrás: Magyar Képzőművészeti Egyetem)

A kiállítók: Bárdi Dominik, Czene Márta, Czuczor Laura, Domokos Zoltán, Drótos Dominika, Erős Hanna, Friedrich Barnabás, Gacsályi Bíborka, Horváth Rita, Kakas Olívia, Korossy-Khayll Levente, Kovács Aliz Zsuzsanna, Laczkó Réka, Lőwenberger Patrik, Mihályi Bálint, Mikus Rebeka, Oroszi Renáta, Soltész Petra, Suplicz Gergely, Tóth Anna Eszter, Tőrincsi Krisztián Kálmán, Zatykó Borbála.

Borítókép: (Forrás: Magyar Képzőművészeti Egyetem)