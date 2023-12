A montreali magyarság emlékeit kutatja a Debreceni Egyetem

Ez a munka kiemelten fontos számunkra és jól illeszkedik kutatási, oktatási portfóliónkba is. Külön öröm, hogy ilyen jellegű együttműködés részeként valósulhat meg, ráadásul több egység részvételével, interdiszciplináris keretek között. A mostani megbeszélések alapján az interjúk elkészítésében a Debreceni Egyetem kutatói támaszkodhatnak a Concordia Egyetem Oral History központjának munkatársainak segítségére, eszközeire és tapasztalataira is, és reméljük, az egyetemközi aspektus a későbbiekben tovább is bővülhet