Navracsics Tibor: 2023 a térség legjelentősebb esztendeje volt

– A sikeres évad azt bizonyította, hogy tudunk élni a lehetőségekkel, erényekkel, erőforrásokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak. Fontos azonban észben tartani, hogy a több tehetség több felelősséggel is jár, vagyis nem léphetünk vissza az ismeretlenségbe. Rajtunk múlik, hogy a jövőben is működtetjük-e az összefogást, az új intézményeket és közösségi tereket. Ha sorsukra hagyjuk az intézményeket, épületeket, akkor ezek kudarca betemeti az évad sikerét is