A Térképvándor lett az EKF nyertes projektje

A levéltárnak lehetősége nyílt kapacitásfejlesztési pályázaton is részt venni, mind tárgyi, mind szemléletformáló céllal. Kollégáink angol nyelvtanfolyamon vehettek részt. Megvalósítottunk esélyegyenlőséget biztosító fejlesztéseket, tájékoztatókat helyeztünk el az intézményben, és elnyertük az Access 4 you tanúsítvány bronz fokozatát, ezzel nagyot léptünk előre. Végeztünk zöld programokat a fenntarthatóság jegyében, fejlesztettük honlapunkat, mely már angol nyelven is elérhető, és virtuális sétára is lehetőséget ad székhelyünket bemutatva