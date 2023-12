Alternatív karácsonyi vásárok Budapesten

Ajándék Terminál (2023. december 24-ig, Allee bevásárlóközpont és Etele Pláza)

Hazai dizájner, gasztro- és kézműves brand termékekkel várják az érdeklődőket egészen december 24-ig az Allee bevásárlóközpont 1. emeletén, november 30-tól ugyanis ismét megtelt a pop-up bolt szebbnél szebb dizájn-ajándéktárgyakkal. Idén már egy másik helyszínen, az Etele Plázában is várják vásárlókat. A magyar dizájnerek termékeit felvonultató vásárt a Design Terminál indította útjára 2011-ben, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a hazai tervezőknek. A kreatív ipar támogatására létrehozott programot a kezdetektől fogva a Hybridart Management koordinálja, 2017 óta pedig önállóan szervezi is. A részleteket az Ajándék Terminál Facebook-oldalán találja.

Ajándék Terminál idén már két helyszínen. Forrás: Facebook

WAMP (2023. december 10., 17., Bálna)

A WAMP Design vásár karácsonyi vásársorozatát Budapest egyik legszebb panorámájával rendelkező helyszínén, a Bálna első emeletén tartják meg. Magyarország legrégebbi dizájn vására most is várja azokat, akik minőségi ajándékokat szeretnének a fa alá válogatni, legyen szó ötletes gyerekjátékokról, hazai tervezők különleges ruháiról vagy kiegészítőkről. Mintegy száz alkotó munkái közül válogathatunk az eseményen, 1500 forintos belépő ellenében, amit levásárolhatunk a kiállítók weboldalán.

Hazai tervezők kincseiből válogathatunk a WAMP-on. Fotó: Gámán Zsuzsa

The Grand Christmas Pop-Up at W Hotel (2023. december 16., W Hotel)

Most mi is betekinthetünk az egykori Balettintézet épületében, a történelmi Drechsler-palotában nyílt gyönyörű W Hotelbe, karácsonyi pop-up vásárukon ugyanis tíz hazai márka termékeit is megismerhetjük. Lesznek Daige ruhák, Anett Safran kerámiák, Nini táskák, szóval olyan termékek, amelyek remekül illeszkednek a csodás környezethez.

Fotó: W Hotel

Slow Xmas (2023. november 24. – december 24.)

A SlowXmas programsorozat komoly hagyományokkal bír, az advent jegyében már hatodik alkalommal lassulnak le Budapest utcái, a Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca) és a Ráday Soho (Ráday utca). A tematikus utcák közös adventi kalendáriuma november 24. és december 24. között minden napra tartogat valami izgalmasat az arra járóknak. Idén a Bartók Béla Boulevard tematizált hetekkel várja az érdeklődőket: számos karácsonyi hangulatot idéző program valósul meg a Bartókon. Kiállítások, forró italok, közös kézműves foglalkozások, finom borok és zenei koncertek, irodalmi beszélgetések, valamint gyerekprogramok várják a látogatókat, továbbá december 16-án első alkalommal tartanak adventi vásárt a Gárdonyi téren. A Falk Miksa utcában összesen hat aukciósház található, amelyek az adventi időszakban mind megtartják karácsonyi aukciójukat különleges műtárgyaikból, festményeikből. Így mindenkinek érdemes figyelemmel követnie a Bodó, a BÁV, a Kieselbach, a Nagyházi, a Pintér és a Virág Judit Galéria programjait. De a kisebb galériák is készülnek az adventre: kiállítások, karácsonyi hangulatú műtárgyak, például gyertyatartók, régi karácsonyfadíszek közül lehet válogatni. A Fashion Streeten november 21-én, este Hullan Bea és Shane 54 közös kiállítását lehetett megnézni, ma, december 6-án pedig érkezik a Mikulás, és Charlie-koncertet is tartanak. A Ráday Sohóban kiállítások és színházi előadások tucatjai várják a látogatókat, december 3-án a Bonbonier Édes-mesés délutánt tartott a családoknak, december 9-én Kincskereső program, december 15-én pedig Kvízest színesíti a programkínálatot.

A bevásárló- és tematikus utcákhoz idén csatlakozott a Margit-negyed is.

A részletes programot az esemény honlapján érhetik el.

Borítókép: A Fashion Street is várja a lassulni vágyókat. Fotó: Metropol/Markovics Gábor

