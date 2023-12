Budapest lenyűgözi a hollywoodi sztárokat + videó

Talán nem árulunk zsákbamacskát, ha kijelentjük, a hollywoodi produkciók szeretnek Magyarországra jönni. Az elmúlt hónapokban számos sztár fordult meg Budapest utcáin. Angelina Jolie októberben kezdte el a hetvenes évek Franciaországát idéző film forgatását, amelyben Maria Callas, a világhírű operaénekesnő szerepét ölti magára. Novemberben az Operaházba látogatott, hogy Verdi Rekviemjét csodálja meg, decemberben pedig fiával együtt a Déli pályaudvarnál ebédelt. De nemcsak a színésznő, hanem Johnny Depp is számos alkalommal tűnt fel a főváros ikonikus helyszínein: novemberben például a Károlyi-kertben látták. A tengerentúli produkciók azonban nemcsak a gyönyörű helyszínek miatt utaznak el országunkba, hanem azért is, hogy az egyes produkciókat a számos kiváló magyar szakember segítségével készítsék el. Káel Csaba üdvözli ezeket a törekvéseket, ám kiemelkedően fontosnak tartja, hogy Magyarországon magyar történetek szülessenek meg a filmvásznon – derül ki a Kontextus csatornáján készült interjúból.

Andor Éva vendége Káel Csaba volt (Forrás: YouTube/Kontextus)

1901 óta folyamatos a szakmai építkezés Magyarországon. A szakemberek mindig átadták a tudást a következő generációnak. Régen ugyanis még nem voltak erre külön iskolák, hanem a filmgyári munka során lehetett elsajátítani a szakma fortélyait

– jegyezte meg a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Káel Csaba azt is kiemelte, hogy külföldi útjai során az volt szembetűnő számára, hogy külföldön a szakemberek számára a filmezés kizárólag munka, míg a magyar stábokban azt lehet érezni, hogy mindenki elkötelezett és lelkes, hivatásként tekint a filmezésre.

Miért szeretik a sztárok Magyarországot?

Andor Éva műsorvezető azt is megpróbálta megfejteni, mi lehet a magyar tájak vonzereje azon túl, hogy itt igazán ütőképes szakmai stábbal tudnak együtt dolgozni a külföldi produkciók. Káel Csaba arra a következtetésre jutott, hogy

a sztárok nálunk sokkal inkább inkognitóban tudnak lenni, nem rohanják le őket sem a fotósok, sem a rajongók. A másik nagy vonzereje az országnak és a fővárosnak, hogy rendkívül jó a közbiztonság, így a hétköznapi emberek mellett a hírességek is nyugodtan sétálgathatnak éjjel az utcákon.

Budapest lenyűgözi a külföldieket

Káel Csaba a város adottságai mellett azt is kiemelte, hogy jövőre Fóton négy új stúdióépület fog elkészülni, illetve a már meglévő bázis is megújul. A Semmelweis-film körüli államokbeli promóción túl az elmúlt hónapokban azon fáradozott, hogy ezt a gyártói komplexumot is az ottaniak figyelmébe ajánlja.

A kormánybiztos számos más témát is érintett az interjúban. Az Origó összeállításában másodpercre pontosan láthatjuk, milyen témák kerültek még elő.

00:02:30 – Hollywood Budapesten

00:13:40 – Miért imádják a filmesek Budapestet

00:16:46 – A fóti stúdióbázis

00:18:04 – Megvannak a magyar szuperhősök

00:19:18 – Hatalmas siker Amerikában a Semmelweis

00:30:13 – Világszínvonalú virtuális stúdió Budapesten

00:32:37 – Filmművészeti képzés: Olyan mester kell, akit a diák elfogad

00:43:19 – Globalizáció és Európa

00:49:35 – Magyarországon jött létre Európa első nemzeti streaming-platformja

00:53:24 – A filmfesztiválok nagy részén már csak politizálnak

01:03:35 – Abnormális Oscar-kvóták

01:12:06 – Koltai Lajos

01:15:07 – Már a fesztiválokon kampányol Zelenszkij

01:18:03 – Müpa és Wagner

01:21:51 – Budapest inkább Európa, mint Brüsszel