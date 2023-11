Újabb fotókon a Budapesten forgató Johnny Depp

Korábban a Károlyi-kert környékén lévő utcákban látták a rajongók Johnny Deppet, most pedig Antonia Desplat fotóin tűnik fel a sztár. A színésznő ugyanis nemrég egy képsorozattal intett búcsút az általa megformált karakternek és persze a stábnak is. A fotókon természetesen maga Depp is feltűnik, az egyik felvételen például egy temetőben látható.

Nos, ez az egy nagyon különleges volt. Micsoda csapat! Micsoda forgatókönyv! Micsoda történet! Micsoda karakter! Micsoda nő! Micsoda megtiszteltetés! Johnny, köszönöm!

– írta posztjában Antonia Desplat, aki Beatrice Hastings karakterét alakította.

Johnny Depp a Modi című film forgatásán. Fotó: AFP / Valery Hache

Egy irodaházban is forgatott Johnny Depp

Találkoztak vele az Andrássy úton is, aztán egy irodaházban, amely szintén forgatási helyszín volt. Egy videó kering a neten az utóbbi helyről, ahol a lépcsőházban futottak össze a színésszel. A film producerei Johnny Depp mellett Al Pacino és Barry Navidi. Velük is találkozhattak rajongók ezeken a helyeken.