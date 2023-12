Minden idők legjobb karácsonyi dalai – top 5

Jingle Bells (James Lord Pierpont)

Minden idők egyik legjobb karácsonyi dalának szerzője, James Lord Pierpont. Forrás: vcwb.com

A Jingle Bells a világ egyik legismertebb, minden idők egyik legjobb karácsonyi dala, amit James Lord Pierpont írt. 1857-ben látott napvilágot, akkor még One Horse Open Sleigh címmel. A dal eredetileg nem is karácsonyra, hanem egy hálaadás idején megtartott istentiszteletre született. Christopher Klein történész szerint nem is arra szánta a szerző, hogy karácsonyi klasszikus legyen belőle. A szövegben ugyanis egyetlen utalás sincs a karácsonyra, igaz, a hálaadásra vagy más ünnepre sem. A dal premierje sem decemberben volt, hanem 1857. szeptember 15-én. E változat refrénjének a dallama egyébként meglehetősen különbözik a ma ismerttől, inkább komolyzenei stílusú volt. A Jingle Bells világszerte az egyik legtöbbet előadott ünnepi dal, a szerzőjét jelölték a Songwriters Hall of Fame-be is. Az egyik legismertebb változatot Bing Crosby és az Andrews nővérek készítették, de ismert előadói között találjuk Louis Armstrongot, a The Beatlest, Plácido Domingót, Duke Ellingtont és Frank Sinatrát is. Érdekesség, hogy a Jingle Bells volt az első dal, amit az űrből is közvetítettek a Földre. 1965. december 16-án a Gemini-6 legénysége adta elő harmonikán.

White Christmas (Bing Crosby)

A White Christmas egy Irving Berlin-dal, amelyet az 1942-es Holiday Inn című musicalfilmhez írt. A szerzemény a 15. Oscar-díjátadón elnyerte a legjobb dalnak járó elismerést. Bing Crosby felvétele 1942-ben 11 héten át vezette a Billboard-listát, majd 1943 decemberében és 1944 decemberében is visszatért az első helyre. Az ő verziója a következő években tucatnyi alkalommal szerepelt a top 40-ben. A karácsonyi dalok királyának előadásában olyan klasszikusok váltak slágerré, mint a Happy Holiday (1942), az I'll Be Home for Christmas (1943), a Jingle Bells (1943) vagy a Silver Bells (1950), de a legsikeresebbé kétségtelenül az Egész évben farsang című filmhez írt, Oscar-díjas betétdal vált. A több mint 50 millió eladott darabjával a mai napig ez számít minden idők legnagyobb példányszámban elkelt kislemezének.

All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey)

Mariah Carey 1994-es opusza minden idők legsikeresebb karácsonyi dala. Ez az első olyan, amiből 16 millió albumot adtak el világszerte. Ez a Spotify legtöbbször játszott zenéje 24 óra alatt és a legtöbb ideig zenei lejátszási listán szereplő karácsonyi dal az egész zenetörténelemben.

Az All I Want For Christmas Is You mindössze 15 perc alatt készült el.

Ketten jegyzik: Mariah Carey és Walter Afanasieff dalszerző. A dal egyébként csak 2019-ben érte el a Billboard Hot 100-as zenei lista első helyét: addig, közel 25 éven át, csak a közelében mozgott, de soha nem lett belőle number one. Érdekesség, hogy a dalt hangszer nélkül vették fel: minden a számítógépeknek köszönhető, az egyetlen „valódi” benne Mariah Carey és a vokalisták énekhangja. A kislemez minden idők legjobban fogyó karácsonyi dalt tartalmazó lemeze. Minden idők 12. legkeresettebb kislemeze a mai napig. Mariah Carey egy interjúban azt mondta, hogy csak ezzel a dallal 1994 és 2017 között összesen 23,5 milliárd forintot (azaz ennek megfelelő dollárt) keresett. 2021-ben a dal Gyémánt díjat kapott az Amerikai Hanglemezipari Szövetségtől.

Last Christmas (Wham!)

A Last Christmas 1984 nyarán született, amikor a Wham! két tagja, George Michael és Andrew Ridgeley hazalátogatott Észak-Angliába Michael szüleihez. Az énekes felment megnézni gyerekkori szobáját, egy órával később pedig megjelent a dal kottájával és szövegével. Michael állítólag annyira személyes projektnek fogta fel a dalt, hogy az augusztusi stúdiófelvételre kizárólag a hangmérnököt és a két asszisztensét engedte be. Érdekesség, hogy minden hangszeren ő maga játszott, a megfelelő hangulat érdekében pedig karácsonyi égőkkel és más dekorációkkal díszítette fel a helyiséget. A dal egy szerelemről szól, amely tavaly karácsonykor szökött szárba, másnap azonban a hölgy már el is árulta imádóját, aki emiatt fájó szívvel néz elébe az idei ünnepeknek.

A Last Christmast egy ízben a legszomorúbb ünnepi dalnak is megválasztották.

A dalt 1984 augusztusában vették fel, és az Epic Records kiadásában került piacra 1984. december 3-án. Első helyezést ért el a dán, szlovén és svéd kislemezlistákon, valamint második lett a belga, holland, ír, magyar, olasz, norvég és brit kislemezlistán. Öt hétig a brit kislemezlista második helyezettje volt, a Do They Know It’s Christmas? című dal ugyanis megelőzte. A következő években is hasonlóan sikeres volt, majd megvásárolta a RCA Records, a brit kislemezlistán 2021-ben, több mint 36 évvel megjelenése után lett első helyezett.

A Last Christmas-nek azóta számos feldolgozása készült, olyan előadóktól, mint a Jimmy Eat World, Ashley Tisdale, Ariana Grande, de előadta már Gwen Stefani, Rita Ora és Taylor Swift is. Ez a címadó dala, illetve betétdala a 2019-es Múlt karácsony (angolul Last Christmas) című karácsonyi romantikus filmnek is.

It's the Most Wonderful Time of the Year (Edward Pola, George Wyle)

A népszerű karácsonyi dalt 1963-ban írta Edward Pola és George Wyle. Andy Williams popénekes vette fel és adta ki még ebben az évben első karácsonyi albumán. A dal 2007-ben a 21. helyig jutott az Egyesült Királyság kislemezlistáján, a 2000-s években pedig állandó szereplője volt a top 10-es listának. 2020-ban az 5. helyen végzett a Billboard Hot 100 kislemezlistán az USA-ban. Williams egy 2005-ös interjúban elmondta, hogy George Wyle a The Andy Williams Show-hoz írta ezt a dalt, ami azóta sztenderddé vált.

Azt hiszem, most már minden idők 10 legjobb karácsonyi dala között van

– mondta akkor, és ezzel nem is tudunk vitatkozni.

Borítókép: Képkocka a Wham! Last Christmas című dalából (Forrás: BBC)