Szívet melengető érzéseket szülő reklámfilm

Vele találkozva sokaknál szóba jön mostanában ez a reklámfilm és ez a szerep – mondta el a Magyar Hírlapnak adott karácsonyi interjújában Bodrogi Gyula, aki szerint ezt az alakítását egyáltalán nem kicsinyelné le. Sőt: nagyon is jó érzésnek tartja, hogy miután eljátszotta A sors emberét, Az ügynök halálát, A kaktusz virágát, „jön egy kis pár perces dolog, ami felér azokkal a nagy szerepekkel, amelyeket játszok”. Végtére is a színházat, de a filmet is azért csinálják, hogy az emberekben valamilyen érzést kiváltsanak – s ha a „jaj, de jó!” érzését egy ilyen anyag szüli meg valakiben, az egy „ritka lehetőség” – emelte ki.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze az interjúban ezt a sikerét azzal a népszerűséggel említette együtt, amelyet a Süsü, a sárkány című bábfilmsorozatban a címszereplő szinkronhangjaként szerzett meg magának.

Gyakran megesik a mai napig, hogy ha meghallják a hangom, akkor az első, amit mondanak, hogy „Itt van Süsü!”, ami egyébként mindig örömmel tölt el – mesélte az interjúban Bodrogi Gyula, igaz, ehhez azt is hozzátette, hogy ma már többnyire „szakállas bácsik” állítják meg azzal a mondattal az utcán, hogy „Magán nőttem fel”.