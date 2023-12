Temesvári metszéspontok

– Nagyon büszkék vagyunk a Metszéspontok című kiadványra, amely egy hosszan tartó együttműködés nyomán jött létre. A színház archívumának rendezése és az elmúlt évtizedek történetének felgöngyölítése nagy feladat, amit egyedül nem tudtunk volna véghezvinni. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) munkatársainak szakértő segítségével azonban létrejött saját adatbázisunk is amellett, hogy az OSZMI adattárát is bővíteni tudtuk anyagainkkal. Az ötvenéves jubileumra is egy kiadvánnyal készültünk, ennek nyomán az idei ünnepre egy más szemléletű tanulmánykötet létrehozását tűztük ki célul. Megvalósításában magyarországi, helyi és erdélyi kötődésű szakértők is szerepet vállaltak – foglalta össze a könyv keletkezési körülményeit Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója. Az évforduló alkalmából rendezett egész napos eseménysorozatot megnyitó könyvbemutatón a kötet szerzői ismertették a színházhoz és a témájukhoz való kapcsolódásukat, illetve hogy a kutatás során milyen kihívásokkal találták szembe magukat – például azt, hogy a kutatás során nem csak az előadás-felvételekre és egyéb dokumentumokra kellett támaszkodniuk (plakátok, színlapok), hanem a magyar és román nyelvű sajtóanyagokra is.



Bemutatták a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Metszéspontok című kötetét (Fotó: Havran Zoltán)



Felszólalt Szabó Attila, az OSZMI igazgatóhelyettese, aki nem csak szerzőként, hanem projektfelelősként és szerkesztőként is részt vett a folyamatban; Huber Beáta és Kovács Emőke, az OSZMI munkatársai; Ozsváth Eszter, az OSZMI színházi szakreferense; valamint jelen sorok szerzője, akit szintén az a megtiszteltetés ért, hogy publikált a kötetben. A szerzők között van még Gajdó Tamás színháztörténész; illetve Kedves Emőke és Orbán Enikő, akik a temesvári teátrum dolgozóiként egyfajta belső szempontot is érvényesítettek írásukban – amellett, hogy a megfigyelhető tendenciák objektív bemutatására törekedtek.

– A Metszéspontok nem egy módszeres színháztörténeti monográfia, hanem egy vállaltan többszerzős, több szempontot érvényesítő tanulmánykötet, amelyben a színházépület és a társulat történeti áttekintése mellett a szerzők mélyfúrásokat végeztek. A tanulmányok az adatok feldolgozásával: a digitalizációval, a színház archívumának újrastrukturálásával és a levéltári kutatásokkal párhuzamosan jöttek létre. Fő célkitűzésünk az volt, hogy felkeltsük és ráirányítsuk az erdélyi és magyarországi szakmai közönség és a színházkedvelők figyelmét erre a rendívül érdekes színházi műhelyre – mondta el Szabó Attila a létrejött kötetről.

A Metszéspontok tanulmányai időrendi sorrendben – a múltból a jelen felé haladva – adnak betekintést a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház történetébe, az egyes korok műsorpolitikájába, törekvéseibe, a kisebbségi létből adódó sajátosságokba, amelyek mellett egy-egy kortárs előadás részletes elemzése is megtalálható.

Kiállítás mutatja be a színház történetét (Fotó: Havran Zoltán)



Az ünnepi eseménysorozat kiállítás-megnyitóval folytatódott, ahol a színház igazgatója kiemelte, az előtérben egy olyan tárlatot láthatnak a nézők, amely egy időkapuként is működik. A temesvári színház hőskorától fogva a napjainkig láthatók fotók és áttekintő írások egyaránt.

A színház szerelem mindenki részéről. Az alkotók és a nézők között különleges kapcsolat jön létre, ami ennyi időn keresztül sem kopott meg

– fogalmazta meg Balázs Attila, aki a további közreműködők mellett Száva Enikőnek, a tárlat kurátorának is megköszönte munkáját. Az igazgató a közönséget arra kérte, hogy a szemlélődés során a nosztalgia mellett a tekintetekből kiolvasható egyedi történeteket is keressék.

– A színház, a társulat és a nézők emlékezetébe is bevésődtek azok a sikerek és kudarcok, amik az elmúlt évtizedeket jellemzik. A kulisszák mögött legalább annyi csodás pillanat jött létre, mint a díszletekben. A kiállított képekben az egykori és mostani színészek tekintetében vizsgálhatják az igazgató által említett szerelem fényét.

Fontos megemlíteni, hogy a Csiky Gergely Színháznak kutatható archívuma van, ami Pataki Annamária kolléganőnk munkáját dicsérik

– emelte ki beszédében Száva Enikő.

– Kutatásom során nagy örömmel olvastam azokat a cikkeket, amelyek nem csak a helyi sajtóorgánumokból álltak össze, mivel több előadásunk híre is eljutott Budapestre is. „A temesvári csodaként” emlékeztek meg például a Lorenzaccio című előadásunkról – összegezte az elmúlt évek munkáját Pataki Annamária, a színház archívumának felelőse.

Az ünnepi eseménysorozat ma este díszelőadással folytatódik, amelyet követően a közönség és a színház támogatói egy fogadáson oszthatják meg emlékeiket a színházról.

Borítókép: A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Metszéspontok című kötete (Fotó: Havran Zoltán)