Ikont fest a fiatal magyar pap

A plébános a Magyar Kurírnak adott interjút, melyben elmondta: már kamaszkorában elhatározta, hogy római katolikus pap lesz. Fiatal felnőttként először mégis szakápoló lett, ahol naponta találkozott a születéssel és a halállal, az örömmel és a szenvedéssel.

Az interjúban beszámolt róla, hogy akkor kezdte el érezni Isten hívását.

Beiratkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, és ott szerzett papi diplomát. 2010-ben szentelték diakónussá, egy évvel később pedig a váci székesegyházban pappá.

Megosztotta az olvasókkal azt is, hogy 2021-ig csak autodidakta módon festett, azóta viszont egyre rendszeresebben és tudatosabban foglalkozik e művészeti ággal.

M. Győrffy Anikó ikonfestő-mestertől tanulja a szakrális festészet praktikáit.

S habár nem tartja magát festőnek, az alkotás fontos az életében. Jelenleg a Váci Egyházmegye fiataljainak készít egy Mária-ikont.

Interjújában szólt arról is, hogy nemcsak ikonokkal foglalkozik, hanem művészetterapeutának is tanul, hogy a műalkotások mögötti lélektani folyamatokat is megértse.

Ez nem képzőművészeti képzés, hanem Antalfai Márta pszichológus katarzisélményre épülő komplex művészetterápiája, amely a jungiánus pszichológiára, a kreativitásra, a vizualitásra, a zenére és a költészetre alapozó nonverbális terápia

– mondta Balázs András, aki reméli, hogy képes lesz a bajba jutott fiataloknak segíteni ezzel a módszerrel.

A teljes interjú a Magyar Kurír oldalán olvasható.

Borítókép: Balázs András római katolikus pap (Forrás: YouTube/TVShoeShine)