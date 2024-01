Január 8-án töltötte volna be a 88-at David Bowie, a zenész, akit rengetegen imádnak és elég sokan is gyűlölnek, szó nélkül azonban csak kevesen tudnak elmenni mellette még ma is, nyolc évvel a halála után.

Születésnapja alkalmából Párizs Austerlitz nevű kerületében, a Rue Gisèle-Freud és az Avenue Pierre-Mendès-France között átadták az énekes-dalszerző nevét viselő utcát.