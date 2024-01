Tiszta és okos a Magashegyi Underground új nagylemeze

A dalok közös szerzemények, mindenki beletette a saját ötleteit, számos dal spontán módon a felvételek során alakult át. Ezzel a Magashegyi Underground visszaállt az első anyag alkotói módszeréhez, hiszen az Ezer erdő lemezt követő években a daloknak különálló szerzői voltak, az Egymáshoz rövid az út azonban teljes egészében közös munka eredménye.

A Magashegyi Underground énekesnője, Bocskor Bíborka (Fotó: Oleg Borysiuk)





Vizsgálgatva és közel hajolva a közös dolgainkhoz, amelyek átfolynak rajtam és az életemen is, azt gondolom, hogy nagyon tiszta, okos anyag jött össze

– mesélt a dalokról Bíborka. – Úgy érzem ugyanakkor, hogy az én szűrőm is egy okos eszköz, kicsit kaleidoszkópszerűen szűri és szórja szét bennem a közös alkotás végeredményét, de hogy ne csak lilán szólaljak meg, nagyon jólesik most ez a lemez és a hozzá tartozó képi világ, ami a keletkezése alatt annyit mozgolódott a sok lehetőség között, de akart és lett. Megszületett s ha hátrébb lépek és onnan figyelem, hallgatom, úgy is szeretem, a produceri munkától a dalszerzésig, szövegvilágon át a klipekig, képekig.

Az album naprakész megszólalásáért, a produceri munkáért és a keverésért ezúttal is Toldi Miklós felelt, a dalokat Szabó Szebasztián (Miracle Sound) masterelte.

Az új anyag lemezbemutatója január 20-án lesz Budapesten, az Akvárium Klub Nagyhalljában.

A komoly látvánnyal megtámogatott koncertre 24 dallal készül a zenekar, közülük hat-hét új szerzemény, a többi a legfontosabb régi dalok. Az est folyamán pár szám erejéig színpadra lép az együttes egykori gitárosa, a Konyha frontembere, Szepesi Mátyás.

