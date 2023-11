Szabolcs szövegei is hasonló utat járnak be, intuitívnak hatnak nekem és felém, nagyon szeretem énekelni és élni is. Mindig szerettem, hogy nem egy általánosságban vett popzenei szöveget adhatok elő, és a zenei atmoszférával együtt, amit a kislemezen vagy a decemberben megjelenő nagylemezen megéneklek, ez nekem is nagy utazás, repülés. A Magashegyi közössége ilyen sok szándékszinergiája emberként, színészként, lélekként és énekesként is nagyon izgalmas. Kifejezetten szeretem a most megjelent anyagot!